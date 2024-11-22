Силиня о Лембергсе: правительство не сотрудничает с подсанкционными лицами

Советник премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере подчеркнула в разговоре с агентством LETA, что в договоре о сотрудничестве по формированию правительства оговорено: сотрудничество с такими лицами не допускается, а если что-либо подобное будет констатировано, предусмотрена отставка премьер-министра.

Партия "Латвии и Вентспилсу" и ее председатель Лембергс являются многолетними партнерами СЗК, в том числе они стартовали в одном списке на выборах в Сейм. В более ранние годы Лембергс активно участвовал в переговорах коалиционных партий и принятии решений.

Как сообщалось, Великобритания в четверг установила санкции против восьми лиц - граждан разных стран, которые обвиняются в широкомасштабной международной коррупции, и среди них бывший мэр Вентспилса Лембергс и его дочь Лига.

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