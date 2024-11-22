МИД: Латвия поддержит ордер МУС на арест Нетаньяху

21 ноября МУС отказал Израилю в попытке оспорить свою юрисдикцию и приостановить разбирательство. Кроме того, были выданы ордера на арест премьер-министра Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта и лидера ХАМАС Мухаммада Масри. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Обвинения связаны с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующими боевыми действиями Израиля в секторе Газа.

МИД Латвии подчеркнул, что страна, как участник Римского статута, уважает решения МУС. В министерстве заявили, что важно сохранять международный правопорядок, основанный на соблюдении норм международного права.

Решение МУС вызвало резкую критику со стороны ряда мировых лидеров. Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении назвал решение суда "ужасающим". Он заявил: "Нет никакого равенства между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности".

Президент Аргентины Хавьер Милей также выразил несогласие, отметив, что МУС проигнорировал право Израиля на самооборону. В своем заявлении он написал: "Аргентина выражает глубокое несогласие с решением, которое умаляет законное право Израиля защищаться от постоянных атак террористических организаций, таких как ХАМАС и Хезболла".

Германия пока не определилась с дальнейшими действиями. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что решение о возможном аресте Нетаньяху или Галанта будет приниматься только в случае их визита в страну.

Венгрия, напротив, заняла жесткую позицию против МУС. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что пригласит Нетаньяху в Венгрию, проигнорировав ордер на арест.

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