Латвия побеждает Бельгию в напряженной концовке: отбор на Евробаскет-2025 продолжается

Матч прошел в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной со счетом 75:72 (17:25, 25:19, 17:13, 16:15).

Кристерс Зорикс стал настоящим лидером игры, заработав 22 очка, отдав 8 результативных передач и собрав 4 подбора. Артур Страутиньш также проявил себя, набрав 17 очков и сделав 9 подборов. Особенно важными оказались его два точных дальних броска в решающие минуты четвертой четверти.

Карлис Шилиньш добавил в копилку команды 11 очков, 7 подборов и 3 блока. Рихард Ломаж отличился 11 очками и 4 передачами, а Оярс Силиньш помог команде 8 очками и 5 подборами.

Лучшим у бельгийцев стал Ретин Обасохан, набравший 18 очков, 6 подборов и 6 передач. По 13 очков принесли команде Тейс де Ридер и Ханс Ванвейн. Первый также отметился 8 подборами, второй - 5.

Победа в матче укрепила позиции Латвии, которая уже гарантировала себе место на Евробаскете-2025. Финальный турнир пройдет в августе и сентябре в Риге. Тем временем другие команды группы C - Бельгия, Словакия и Испания - продолжают борьбу за оставшиеся путевки.

Следующий матч латвийцы сыграют 27 ноября в Бельгии. Для хозяев это шанс взять реванш, а для латвийцев - возможность закрепить свое лидерство.

Из-за дисквалификации главного тренера Луки Банки игру с бельгийцами провел его ассистент Янис Гайлитис. Он отметил, что команда продемонстрировала высокий уровень концентрации и уверенно справилась с поставленными задачами.

Заключительные матчи квалификации для Латвии запланированы на февраль 2025 года: дома против Испании и в гостях у Словакии.

В международном рейтинге FIBA Латвия занимает девятое место, что значительно выше позиции бельгийской команды, находящейся на 39-й строчке.

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