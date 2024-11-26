Видео Приближается "черная пятница": стоит ли верить заманчивым скидкам?

"Черная пятница" зародилась в США и на данный момент является, пожалуй, самой популярной акцией распродаж в мире. Уже несколько лет "черная пятница" распространилась и в Латвии.

В этот день толпы людей идут в торговые центры, а также делают покупки в интернет-магазинах, чтобы купить товары по более низким ценам.

TV3 Ziņas спросил жителей Латвии, воспользуются ли они возможностью сделать покупки в "черную пятницу".

Марис отметил, что иногда пользовался этой возможностью. Он еще не думал о предстоящей пятнице на этой неделе. "В четверг я подумаю о "черной пятнице", - признался Марис.

Илона говорит, что верит в скидки лишь отчасти. "Я скептик", - ответила она.

Агия сказала, что ее мама заинтересовалась предложением "черной пятницы". "Если я могу найти что-то со скидкой, я обязательно возьму это", - уточнила она.

Старший научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Андрис Саулитис указал, что распродажи проходят регулярно, почти каждый месяц.