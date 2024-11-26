Приближается "пиковое" время торговли или "черная пятница". Соблазнительные скидки и надписи о том, что товар "уже не будет таким дешевым, как сейчас", привлекают покупателей. Но по опыту прошлого года Центр защиты прав потребителей сегодня начинает специальную акцию "Не верьте в чудеса в интернете!". При этом эксперты призывают жителей быть внимательными при совершении покупок во время ажиотажа, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Приближается "черная пятница": стоит ли верить заманчивым скидкам?
"Черная пятница" зародилась в США и на данный момент является, пожалуй, самой популярной акцией распродаж в мире. Уже несколько лет "черная пятница" распространилась и в Латвии.
В этот день толпы людей идут в торговые центры, а также делают покупки в интернет-магазинах, чтобы купить товары по более низким ценам.
TV3 Ziņas спросил жителей Латвии, воспользуются ли они возможностью сделать покупки в "черную пятницу".
Марис отметил, что иногда пользовался этой возможностью. Он еще не думал о предстоящей пятнице на этой неделе. "В четверг я подумаю о "черной пятнице", - признался Марис.
Илона говорит, что верит в скидки лишь отчасти. "Я скептик", - ответила она.
Агия сказала, что ее мама заинтересовалась предложением "черной пятницы". "Если я могу найти что-то со скидкой, я обязательно возьму это", - уточнила она.
Старший научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Андрис Саулитис указал, что распродажи проходят регулярно, почти каждый месяц.
"Хорошо, если продавцы предлагают скидки, чтобы сделать нас счастливее. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда это нечестно. Я верю и надеюсь, что только немногие торговцы используют чувство нашего счастья, чтобы заставить нас покупать товар, на который вообще нет скидок", - добавил он.
"Я сам, несмотря на то, что имею высшее образование, стал жертвой таких скидок, которые скидками не являются", - поделился Андрис Саулитис.
Тем временем Центр защиты прав потребителей (PTAC) запускает специальную компанию "Не верьте в чудеса в интернете!".
До Рождества PTAC будет следить за отраслью, уделяя повышенное внимание интернет-магазинам.
Глава PTAC Зайга Лиепиня рассказала, что в прошлом году в рамках пилотного проекта было проверено более пятисот компаний в шестнадцати странах Евросоюза, в том числе в Латвии, которые предлагали внушительные скидки в Интернете в рамках "черной пятницы".
"Был сделан вывод, что 72% всех проверенных компаний не соблюдают эти цены или манипулируют ими, искусственно повышая, а затем занижая их, тем самым ложно информируя потребителя о самой низкой цене в течение 30 дней, с которой должна применяться скидка", - отметила Зайга Лиепиня.
В PTAC не называют имена торговцев, уличенных в недобросовестной коммерческой деятельности.
Нарушители исправили ошибки, и никто не был наказан, поскольку это был пилотный проект.
В этом году ситуация будет иной - в случае выявления случаев недобросовестной коммерческой практики будут применяться штрафы.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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