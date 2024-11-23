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Alexandra Nekrasova

Минюст подтвердил решение Латвии по ордеру МУС на арест Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: AMIR COHEN/REUTERS

Латвия будет исполнять ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), вслед за Министерством иностранных дел (МИД) заявило Министерство юстиции.

21 ноября МУС отклонил попытку Израиля оспорить юрисдикцию суда и приостановить разбирательство. Были выданы ордера на арест премьер-министра Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Мухаммада Масри. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Латвия принимает к сведению эти ордера на арест, сообщил Минюст, повторяя комментарий МИД по этому вопросу. Министерство напомнило, что Латвия является государством-участником Статута суда.

"Латвия считает, что важно уважать международный порядок, который основан на международном праве и правилах. Латвия уважает решения Суда. Это относится и к данному решению", - говорится в сообщении Минюста.

Обвинения против Нетаньяху, Галанта и Масри связаны с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующими боевыми действиями Израиля в секторе Газа.

Решение МУС вызвало резкую критику со стороны ряда мировых лидеров. Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении назвал решение суда "ужасающим". Он заявил: "Нет никакого равенства между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности".

Президент Аргентины Хавьер Милей также выразил несогласие, отметив, что МУС проигнорировал право Израиля на самооборону. В своем заявлении он написал: "Аргентина выражает глубокое несогласие с решением, которое умаляет законное право Израиля защищаться от постоянных атак террористических организаций, таких как ХАМАС и Хезболла".

Германия пока не определилась с дальнейшими действиями. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что решение о возможном аресте Нетаньяху или Галанта будет приниматься только в случае их визита в страну.

Венгрия, напротив, заняла жесткую позицию против МУС. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что пригласит Нетаньяху в Венгрию, проигнорировав ордер на арест.

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