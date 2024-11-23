Минюст подтвердил решение Латвии по ордеру МУС на арест Нетаньяху

21 ноября МУС отклонил попытку Израиля оспорить юрисдикцию суда и приостановить разбирательство. Были выданы ордера на арест премьер-министра Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Мухаммада Масри. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Латвия принимает к сведению эти ордера на арест, сообщил Минюст, повторяя комментарий МИД по этому вопросу. Министерство напомнило, что Латвия является государством-участником Статута суда.

"Латвия считает, что важно уважать международный порядок, который основан на международном праве и правилах. Латвия уважает решения Суда. Это относится и к данному решению", - говорится в сообщении Минюста.

Обвинения против Нетаньяху, Галанта и Масри связаны с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующими боевыми действиями Израиля в секторе Газа.