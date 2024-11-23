Латвия будет исполнять ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), вслед за Министерством иностранных дел (МИД) заявило Министерство юстиции.
Минюст подтвердил решение Латвии по ордеру МУС на арест Нетаньяху
21 ноября МУС отклонил попытку Израиля оспорить юрисдикцию суда и приостановить разбирательство. Были выданы ордера на арест премьер-министра Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Мухаммада Масри. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Латвия принимает к сведению эти ордера на арест, сообщил Минюст, повторяя комментарий МИД по этому вопросу. Министерство напомнило, что Латвия является государством-участником Статута суда.
"Латвия считает, что важно уважать международный порядок, который основан на международном праве и правилах. Латвия уважает решения Суда. Это относится и к данному решению", - говорится в сообщении Минюста.
Обвинения против Нетаньяху, Галанта и Масри связаны с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующими боевыми действиями Израиля в секторе Газа.
Решение МУС вызвало резкую критику со стороны ряда мировых лидеров. Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении назвал решение суда "ужасающим". Он заявил: "Нет никакого равенства между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности".
Президент Аргентины Хавьер Милей также выразил несогласие, отметив, что МУС проигнорировал право Израиля на самооборону. В своем заявлении он написал: "Аргентина выражает глубокое несогласие с решением, которое умаляет законное право Израиля защищаться от постоянных атак террористических организаций, таких как ХАМАС и Хезболла".
Германия пока не определилась с дальнейшими действиями. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что решение о возможном аресте Нетаньяху или Галанта будет приниматься только в случае их визита в страну.
Венгрия, напротив, заняла жесткую позицию против МУС. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что пригласит Нетаньяху в Венгрию, проигнорировав ордер на арест.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!