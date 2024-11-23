Фото и видео Пожар произошел в незаселенном доме в Агенскалнсе: спасены 10 человек

Огонь вспыхнул в доме на улице Эдуарда Смильгя, 44, недалеко от пересечения с улицей Бариню. На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад и скорая помощь.

Как сообщает VUGD, в 14:42 пожарные получили вызов в четырехэтажный незаселенный жилой дом на улице Смильгя.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на третьем этаже здания открытым пламенем горят домашние предметы и пол на площади 150 квадратных метров. Из здания были спасены десять человек, двое из которых получили травмы. Часть людей пожарные вывели из здания в спасательных масках, часть - спустили с этажей с помощью автолестниц.

Вскоре после 16:00 распространение пламени удалось ограничить, но работы на месте происшествия все еще продолжаются.

В тушении было задействовано более 30 спасателей с семью автоцистернами и двумя автолестницами.

Во время работ по тушению пожара отключились светофоры на перекрестке рядом с местом происшествия, но заторов не было, отмечает агентство LETA.

Галерея: Пожар в Агенскалнсе

Видео: Пожар в Агенскалнсе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!