В эту субботу произошел ряд интересных событий. Пока в Бауске продолжают чинить газопровод, из-за которого были эвакуированы более 800 человек, глава Latvijas gāze рассказал о том, что будет с тарифами на голубое топливо. В Агенскалнсе спасли десять человек из загоревшегося дома, который был нежилым, а ЕС пообещал еще больше усложнить выдачу виз россиянам и белорусам. Об этих и других новостях субботы, 23 ноября, читайте в подборке от RUS TVNET.
Главное за 23 ноября ⟩ Крупный пожар в Агенскалнсе, ДТП с военными в Эстонии и что будет с тарифами на газ
Новости Латвии:
В программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" председатель правления предприятия Latvijas gāze Айгар Калвитис рассказал, стоит ли жителям ждать повышения тарифов, а также сколько газа смогла накопить Латвия. Об этом сообщает портал LSN+.
По информации портала Firmas.lv, начался процесс ликвидации производителя акустических систем VEF Radiotehnika RRR.
В субботу, 23 ноября, в рижском районе Агенскалнс начался пожар в незаселенном жилом доме. Из здания спасены десять человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Специалистам AS Gaso удалось найти место повреждения газопровода в Бауске, сообщил агентству LETA руководитель филиала Gaso в Бауске Игорь Савко. По его словам, починка может продолжиться и в воскресенье.
Учитывая предложения пассажиров, с сегодняшнего дня, 23 ноября, будет изменено время отправления 36-го автобусного маршрута от конечной станции "Иманта", сообщила руководитель отдела по связям с общественностью SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.
За рубежом:
Глава миграционной службы ЕС Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз (ЕС), скорее всего, усилит ограничения на выдачу виз гражданам России. По ее словам, россияне, путешествующие в Шенгенской зоне, представляют серьезную угрозу европейской безопасности.
Крупнейший британский банк HSBC прекратил обработку всех платежей из России и Беларуси.
Национальное разведывательное управление США частично рассекретило свой доклад об убийствах за рубежом политических оппонентов российского диктатора Владимира Путина.
В тяжелой аварии вечером в пятницу, 22 ноября, в Эстонии пострадали 17 человек, в том числе 12 военнослужащих дислоцированного в Эстонии контингента сил союзников по НАТО.
Компания Google собирается в ближайшее время представить обновление, которое затронет практически всех пользователей Gmail. Ожидается, что новая услуга позволит пользователям повысить безопасность своей учетной записи Gmail.
Интересное чтиво:
Отгремели государственные праздники, и уже совсем скоро наступит рождественское настроение: кое-где в магазинах уже можно увидеть товары соответствующей тематики. Праздничный дух навевают и торговые центры, где обычно играет рождественская музыка, но когда же ТЦ Риги ее включат? Разбираемся.
О баллистической ракете "Орешник", которой, по словам Владимира Путина, Россия обстреляла украинский город Днепр, до 21 ноября не было известно ничего, включая название. Однако вариантов не так уж много. Би-би-си рассказывает, что собой представляет выпущенная по Днепру ракета и какой сигнал Путин пытался послать Украине и Западу, решившись на ее использование.
Вечером 28 октября зазвонил стационарный телефон в доме 88-летней Марии. На другом конце провода плачущий женский голос сообщил, что племянник Марии попал в аварию, находится в отделении интенсивной терапии и что для оплаты его операции необходимо срочно 5000 евро. Об удивительном случае рассказали Rus.Postimees.
На этой неделе был опубликован видеоролик, на котором видно, как в лесу недалеко от Бирзгале во время охоты медведь бежит на человека. Это произошло после того, как охотничья собака подбежала к медведю и начала лаять на него. Исследователь бурых медведей, зоолог Янис Озолиньш, считает, что собака, лающая на медведя, не должна участвовать в охоте в будущем. Однако Латвийский союз охотников придерживается противоположного мнения. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Если ты хочешь добавить немного роскоши своему полету, то совет бывшей стюардессы может быть именно тем, что поможет тебе получить вкусный обед прямо из бизнес-класса - и совершенно бесплатно, пишет Rus.Postimees.
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