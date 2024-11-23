Главное за 23 ноября Крупный пожар в Агенскалнсе, ДТП с военными в Эстонии и что будет с тарифами на газ

В эту субботу произошел ряд интересных событий. Пока в Бауске продолжают чинить газопровод, из-за которого были эвакуированы более 800 человек, глава Latvijas gāze рассказал о том, что будет с тарифами на голубое топливо. В Агенскалнсе спасли десять человек из загоревшегося дома, который был нежилым, а ЕС пообещал еще больше усложнить выдачу виз россиянам и белорусам. Об этих и других новостях субботы, 23 ноября, читайте в подборке от RUS TVNET.