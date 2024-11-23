Глава украинской разведки: Россия составила "расстрельные списки" украинцев еще до вторжения

По словам Буданова, Россия готовилась к новому геноциду украинцев задолго до 24 февраля 2022 года. Подготовка включала в себя список будущих казней, строительство мобильных крематориев и планировку массовых захоронений. Российские войска получили конкретные инструкции по созданию массовых захоронений.

Эти инструкции должны были выполняться в различных регионах Украины, захваченных российской армией.

"Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - заявил Буданов.

Он добавил, что российские чиновники неоднократно призывали к истреблению украинцев. Более того, по его словам, украинофобия охватила все российское общество.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху," - сказал Буданов.

Как напоминает New Voice, за несколько дней до начала вторжения 2022 года издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой утверждалось, что Москва составляет списки украинских политиков, активистов, журналистов, которых она намерена казнить или арестовать во время войны в Украине. Кремль отрицает эту информацию.

Галерея: Город Буча в первый день после освобождения от российских захватчиков, 2 апреля 2022 года (архивные фото)

(Внимание: неприятные кадры!)

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