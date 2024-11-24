Пилот Red Bull Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом F-1

На 22-м этапе сезона - Гран‑при Лас‑Вегаса - Ферстаппен финишировал пятым и набрал достаточно очков, чтобы Ландо Норрис (McLaren) не определи его на двух последних этапах.

Победу в гонке Гран‑при Лас‑Вегаса одержал британец Джордж Расселл (McLaren).

В этом сезоне чемпионат F-1 проведет 24 этапа, два последних состоятся в ближайшие выходные в Катаре и Абу-Даби (ОАЭ).

Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории F-1, который завоевал 4 титула подряд.

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