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Sergejs Tihomirovs

Пилот Red Bull Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом F-1

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Гоночный болид F-1
Гоночный болид F-1 Фото: AP/Scanpix

В субботу, 24 ноября, голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен завоевал свой четвертый подряд титул чемпиона мира в Формуле-1 (F-1) в Лас-Вегасе.

На 22-м этапе сезона - Гран‑при Лас‑Вегаса - Ферстаппен финишировал пятым и набрал достаточно очков, чтобы Ландо Норрис (McLaren) не определи его на двух последних этапах.

Победу в гонке Гран‑при Лас‑Вегаса одержал британец Джордж Расселл (McLaren).

В этом сезоне чемпионат F-1 проведет 24 этапа, два последних состоятся в ближайшие выходные в Катаре и Абу-Даби (ОАЭ).

Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории F-1, который завоевал 4 титула подряд.

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