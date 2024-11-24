В субботу, 24 ноября, голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен завоевал свой четвертый подряд титул чемпиона мира в Формуле-1 (F-1) в Лас-Вегасе.
Пилот Red Bull Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом F-1
На 22-м этапе сезона - Гран‑при Лас‑Вегаса - Ферстаппен финишировал пятым и набрал достаточно очков, чтобы Ландо Норрис (McLaren) не определи его на двух последних этапах.
Победу в гонке Гран‑при Лас‑Вегаса одержал британец Джордж Расселл (McLaren).
В этом сезоне чемпионат F-1 проведет 24 этапа, два последних состоятся в ближайшие выходные в Катаре и Абу-Даби (ОАЭ).
Ферстаппен стал пятым гонщиком в истории F-1, который завоевал 4 титула подряд.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!