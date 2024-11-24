ZVA предупреждает, почему нельзя пить антибиотики без назначения доктора

Ежегодно в Европе регистрируется примерно 35 000 смертей, связанных с антимикробной резистентностью, т.е. когда инфекции были вызваны нечувствительными к антибиотикам микроорганизмами, отмечает ZVA.

Распространение антимикробной резистентности стало глобальной проблемой, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает ее одной из самых серьезных угроз здоровью людей в начале этого века, подчеркивает ZVA.

ZVA призывает население принимать антибиотики только по указанию врача и соблюдать правильный порядок приема, чтобы предотвратить развитие антимикробной резистентности и сохранить эффективность этих лекарств в будущем.

Антибиотики помогают бороться с бактериальными инфекциями, однако их чрезмерное или неправильное употребление может способствовать развитию антимикробной резистентности - ситуации, когда бактерии становятся устойчивыми к этим лекарствам, что делает их менее эффективными или даже совершенно неэффективными.

ZVA призывает не принимать антибиотики без консультаций со специалистом-медиком и не прекращать прием антибиотиков преждевременно.

Кроме того, ZVA напоминает, что антибиотики неэффективны против вирусных инфекций: простуда, грипп и другие вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, и в таких случаях необходимо применять другие методы лечения, которые могут помочь уменьшить симптомы. Также нельзя принимать антибиотики, выписанные другому человеку.

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