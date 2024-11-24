В море найдено тело утонувшего человека

Тело погибшего находилось в воде примерно в четырех метрах от берега. Тело передано полиции, которая расследует обстоятельства происшествия.

В этом году VUGD извлекли из воды 97 утонувших людей. 58 человек вытащили из воды за время купального сезона, завершившегося 15 сентября.

В прошлом году VUGD достали из водоемов 116 погибших людей, в том числе 50 - в купальный сезон.

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