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В море найдено тело утонувшего человека

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Фото статьи
Фото: Agnese Gulbe/LETA

В субботу, 23 ноября, в море в волости Ницас Южно-Курземского края был обнаружен труп человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Тело погибшего находилось в воде примерно в четырех метрах от берега. Тело передано полиции, которая расследует обстоятельства происшествия.

В этом году VUGD извлекли из воды 97 утонувших людей. 58 человек вытащили из воды за время купального сезона, завершившегося 15 сентября.

В прошлом году VUGD достали из водоемов 116 погибших людей, в том числе 50 - в купальный сезон.

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