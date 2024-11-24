Видео "Как такое может произойти?" - водителя в Риге дважды оштрафовали за одно нарушение

Лаурис получил от полиции самоуправления информацию о том, что он на перекрестке улиц Таллинас и Кришьяна Барона совершил неразрешенный поворот. Это зафиксировала одна из камер, имеющихся в распоряжении муниципальной полиции.

Штраф Лаурис своевременно оплатил, но на этом все не закончилось. Через два дня получил письмо о том же нарушении. Еще раз пришлось заплатить штраф в 30 евро.

"Я очень удивился, что через некоторое время снова получил на почту сообщение от полиции самоуправления, что у меня есть неуплаченный штраф, напоминание. Я подумал, что, может быть, ошибся, не оплатил тот штраф, проверил - нет, все в порядке; и я эти детали переслал и в полицию с комментарием, что все так-то оплачено.