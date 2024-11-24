Лаурис Клявиньш оказался в необычной ситуации - штраф в размере 30 евро за совершенное в Риге, на перекрестке улиц Таллинас и Кришьяна Барона нарушение он был вынужден платить дважды. Он допускает, что не единственный, кто попал в такие неприятности, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Видео ⟩ "Как такое может произойти?" - водителя в Риге дважды оштрафовали за одно нарушение
Лаурис получил от полиции самоуправления информацию о том, что он на перекрестке улиц Таллинас и Кришьяна Барона совершил неразрешенный поворот. Это зафиксировала одна из камер, имеющихся в распоряжении муниципальной полиции.
Штраф Лаурис своевременно оплатил, но на этом все не закончилось. Через два дня получил письмо о том же нарушении. Еще раз пришлось заплатить штраф в 30 евро.
"Я очень удивился, что через некоторое время снова получил на почту сообщение от полиции самоуправления, что у меня есть неуплаченный штраф, напоминание. Я подумал, что, может быть, ошибся, не оплатил тот штраф, проверил - нет, все в порядке; и я эти детали переслал и в полицию с комментарием, что все так-то оплачено.
Получил ответ в ответ, что - да, этот платеж получен, спасибо, и добавлен к делу, но вот есть другое дело. Я начал смотреть, действительно - отличались несколько номеров, некоторые совпадали, но что меня удивило, так это то, что время нарушения, место и содержание были идентичны.
Отличались только имя, фамилия инспектора, которая зафиксировала это дело ", - рассказал Лаурис.
Лаурис рассказывает, что это наказание все-таки позже аннулировано. Однако ему интересно, как такая ошибка могла произойти.
По словам представителя полиции Рижского самоуправления Евгения Мелихова, к сожалению, случаются человеческие ошибки, но со своей стороны полиция делает все, чтобы этого не произошло.
В полиции Рижского самоуправления рассказывает, что если бы и владелец авто не заметил ошибку, что был дважды оштрафован за одно нарушение, сами сотрудники полиции это заметили бы, и второе наказание было бы отменено.
Видео: сюжет 4. studija
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