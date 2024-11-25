В тени Трампа и с привкусом нефти. Почему климатический саммит в Баку не оправдал ожиданий

«Ни одна страна не получила всего, чего хотела, и мы покидаем Баку с уймой работы, — подвел итоги саммита Саймон Стилл, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата. — Сейчас не время для победных реляций, нужно засучить рукава и удвоить усилия к СОР30».

Климатические репарации

В 2015 году на аналогичном саммите СОР21 в Париже было подписано эпохальное соглашение о борьбе с изменением климата. Тогда все страны мира договорились сократить выбросы и решили, что за переход развивающихся стран в чистое будущее заплатят развитые державы, поскольку именно они разбогатели в индустриальную революцию, из-за которой ускорилось глобальное потепление.

А сколько именно платить, должны были решить в течение десятилетия, к 2025 году. Поэтому вопрос о компенсации стал главным на саммите COP29 в Азербайджане.

Активисты не давали делегатам забыть о недовольстве бедных стран бездействием богатых Фото: EPA

Развитые страны до сих пор обязывались выделять по 100 млрд долларов «климатических репараций» в год. Развивающиеся требовали до 1,3 трлн долларов в год.

В пятницу, в последний день двухнедельной конференции в черновике итогового коммюнике вместо цифры стоял «X». Потом там возникла сумма в 250 млрд долларов. Через два дня дополнительных споров она выросла до итоговых 300 млрд.

Не меньшие споры вызвали детали будущей сделки, а именно: из каких фондов будут выделены деньги и какие развивающиеся страны смогут претендовать на них.