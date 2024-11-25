Как вы обычно выбираете продукты питания? Ищите только те продукты, на которых есть зеленые ложечки, красные ложечки или надпись Latvijas labums? Или же все-таки смотрите, на какие продукты самые лучшие акции и низкие цены? Я, конечно, рад, если у какого-то из излюбленных мной произведенных в Латвии продуктов хорошие цены, но нужно признать, что "сделано в Латвии" все-таки уже какое-то время не является достаточно сильным аргументом для выбора.

Скажу, как есть - сначала пандемия, затем война в Украине и последовавшая за ними огромная инфляция оставила поддержку крупных и маленьких местных производителей на втором или даже скорее на третьем месте. Это стало редкой привилегией, которую могут позволить себе лишь некоторые. В свою очередь большей части людей будет абсолютно все равно, написано ли на ценнике картошки в магазине маленькими буквами "Латвия", "Польша" или "Испания". Так как - будем реалистами - это уже больше вопрос выживания.

Очень нравится, как периодически отписывает кто-то из друзей и подбрасывает тему, которую я пропустил в своем тщательном ежедневном потреблении информации. Такие были и о факте, что коалиция планирует снизить цены на продукты питания (спасибо, Раймонд). В принципе, при данных условиях для жителей это очень хорошая новость. Но я - не я, пока не съел сни... Немного не пожаловался или не указал на недостатки идеи.

Другими словами, в пресс-релизе сообщалось так: "Министерство экономики подготовило и сейчас в процессе согласования находятся поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, чтобы устранить ценовой диспаритет между продуктами питания, произведенными в Латвии и в других странах, а также способствовать честной торговой практике и равной конкуренции на розничном рынке продуктов питания".

Планируется устранить дифференциацию условий сотрудничества и торговли, включая наценки, которые до сих пор применялись торговцами сельскохозяйственными товарами к товарам одного поставщика или группы поставщиков по сравнению с аналогичными товарами других поставщиков.