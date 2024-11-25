В прокуратуру передано дело на одного из самых известных лидеров латвийской организованной преступности

Двух лиц полиция предлагает привлечь к уголовной ответственности за отмывание полученных преступным путем средств в составе группы, по предварительному сговору и в крупном размере.

Как сообщалось, лидер группировки подозревается в управлении преступной сетью, которая занималась международным наркотрафиком и отмыванием денег в крупных размерах. Лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, а для того, чтобы избежать задержания, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.

В ходе обысков было изъято более 110 000 евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты "airsoft", два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что были также задержаны родители и жена Спиридонова в Латвии. В поле зрения латвийской полиции Спиридонов попал уже много лет назад, когда входил в состав группировки автоугонщиков криминального авторитета Зураба Шамугии.

Испанские СМИ сообщили, что один из задержанных в Испании по кличке "Шайба" отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по кличке "Вирус", который отвечал за склады, транспортные средства и GPS-мониторинг поставок наркотиков.

Испанские СМИ также сообщают, что центр деятельности преступной организации Спиридонова находился в Жироне, откуда в течение многих лет поставлялись крупные партии наркотиков. Группировка Спиридонова была одним из основных поставщиков наркотиков в страны Балтии и Скандинавии.

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