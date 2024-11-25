Со следующей недели, со 2 декабря, в Риге в расписание отдельных маршрутов общественного транспорта будут внесены небольшие изменения, которые не будет касаться самого загруженного времени по утрам и вечерам, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
В Риге изменится расписание отдельных маршрутов общественного транспорта
Изменения будут внесены в расписание трамваев 1-го и 11-го маршрутов, троллейбусов 3-го, 11-го, 12-го, 17-го, 19-го, 22-го и 25-го маршрутов, а также автобусов 2-го и 24-го маршрутов.
Изменения в расписании основаны на анализе данных о пассажиропотоке с использованием систем регистрации билетов и автоматического подсчета пассажиров.
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