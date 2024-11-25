В субботу, 30 ноября, в Риге будут зажжены главные рождественские елки столицы, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В субботу в Риге будут зажжены главные рождественские елки столицы
Мероприятие состоится в 17:00 на Ратушной площади.
Ведущим будет иллюзионист Томс Фелкерс, а о праздничной атмосфере позаботятся певцы Иева Сутугова, Юстс и Дагнис Розиньш. Также выступят женский вокальный ансамбль Fortuna, детский вокальный ансамбль Knīpas un Knauķi и группа Улдиса Тиммы.
На зажжении елки к рижанам обратится мэр столицы Вилнис Кирсис.
Мероприятие будет транслироваться на Домской площади, где одновременно с елкой на Ратушной площади будет зажжена вторая главная елка столицы и состоится открытие рождественской ярмарки.
Всего в этом году в Риге будет установлено около 40 рождественских елок: на главных площадях, в микрорайонах Риги и возле учебных заведений.
Главные елки на Домской площади и на Ратушной площади имеют высоту до 17 метров и возраст 26 лет.
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