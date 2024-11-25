Видео Даугавиньш неожиданно решил уйти из хоккея

Всего несколько месяцев назад 36-летний Даугавиньш помог сборной Латвии завоевать путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Даугавиньш представлял Латвию на 12 чемпионатах мира, включая прошлогодний, когда сборная завоевала бронзовую медаль, и на трех Олимпийских играх.

"Решил полностью уйти из хоккея. Сложно сказать что-то еще. Я вернусь сюда, но не как хоккеист. Хотел бы пригласить вас на пятничную игру, чтобы провести с вами последнее время", - сказал Даугавиньш в видеообращении.

Во вторник "Дукла" сразится с "Кошице", а в пятницу примет братиславский "Слован".

Последние полтора сезона Даугавиньш провел в составе "Дуклы". С шестью голами и 14 передачами в 19 матчах он является лучшим бомбардиром команды и входит в двадцатку лучших бомбардиров лиги.

Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.

Нападающий является одним из самых высоко задрафтованных латвийских хоккеистов. Он был выбран "Сенаторами" на 91-м месте в драфте НХЛ 2006 года.

За свою карьеру Даугавиньш также играл в Германии, Швейцарии, России, Американской хоккейной лиге, Юниорской хоккейной лиге Онтарио.

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