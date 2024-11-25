Многолетний капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш неожиданно решил завершить карьеру, говорится в заявлении словацкого хоккейного клуба "Дукла Михаловце", опубликованном в понедельник, 25 ноября.
Видео ⟩ Даугавиньш неожиданно решил уйти из хоккея
Всего несколько месяцев назад 36-летний Даугавиньш помог сборной Латвии завоевать путевку на зимние Олимпийские игры 2026 года.
Даугавиньш представлял Латвию на 12 чемпионатах мира, включая прошлогодний, когда сборная завоевала бронзовую медаль, и на трех Олимпийских играх.
"Решил полностью уйти из хоккея. Сложно сказать что-то еще. Я вернусь сюда, но не как хоккеист. Хотел бы пригласить вас на пятничную игру, чтобы провести с вами последнее время", - сказал Даугавиньш в видеообращении.
Kaspars Daugaviņš komentē karjeras noslēgšanu: https://t.co/kW5DqcfMD4 pic.twitter.com/Wh138aTsvz— NHL Latvija (@Latvija_NHL) November 25, 2024
Во вторник "Дукла" сразится с "Кошице", а в пятницу примет братиславский "Слован".
Последние полтора сезона Даугавиньш провел в составе "Дуклы". С шестью голами и 14 передачами в 19 матчах он является лучшим бомбардиром команды и входит в двадцатку лучших бомбардиров лиги.
Также спортсмен провел 98 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз". Он играл в финале Кубка Стэнли в составе "Брюинз" в 2013 году. В НХЛ на его счету шесть голов и девять результативных передач.
Нападающий является одним из самых высоко задрафтованных латвийских хоккеистов. Он был выбран "Сенаторами" на 91-м месте в драфте НХЛ 2006 года.
За свою карьеру Даугавиньш также играл в Германии, Швейцарии, России, Американской хоккейной лиге, Юниорской хоккейной лиге Онтарио.
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