Первый матч Порзиньгиса в сезоне пройдет, возможно, этой ночью

В списке запасных игроков "Селтикс" к запланированному на понедельник матчу Порзиньгису присвоен статус "возможное участие в игре". О возвращении Порзиньгиса на площадку также сообщил обозреватель спортивного телеканала ESPN Шем Карания.

Бостонская команда в 2:30 вторника по латвийскому времени принимает на своем поле "Лос-Анджелес Клипперс".

Как сообщил в понедельник, 25 ноября, на ток-шоу eXi друг и тренер Порзиньгиса Жанис Пейнерс, баскетболист может начать сезон 2024-2025 уже в ближайших матчах.

Порзиньгис продолжает реабилитацию после операции на стопе, и его возвращение было запланировано на декабрь.

В прошлом сезоне Порзиньгис в составе "Бостон Селтикс" стал первым латвийским игроком, выигравшим чемпионат NBA.

"Селтикс" занимают второе место в Восточной конференции с 14 победами в 17 матчах.

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