Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис сыграет свой первый матч в сезоне, возможно, уже в ночь на вторник, 26 ноября, сообщается в заявлении чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) "Бостон Селтикс".
Первый матч Порзиньгиса в сезоне пройдет, возможно, этой ночью
В списке запасных игроков "Селтикс" к запланированному на понедельник матчу Порзиньгису присвоен статус "возможное участие в игре". О возвращении Порзиньгиса на площадку также сообщил обозреватель спортивного телеканала ESPN Шем Карания.
Бостонская команда в 2:30 вторника по латвийскому времени принимает на своем поле "Лос-Анджелес Клипперс".
Как сообщил в понедельник, 25 ноября, на ток-шоу eXi друг и тренер Порзиньгиса Жанис Пейнерс, баскетболист может начать сезон 2024-2025 уже в ближайших матчах.
Порзиньгис продолжает реабилитацию после операции на стопе, и его возвращение было запланировано на декабрь.
В прошлом сезоне Порзиньгис в составе "Бостон Селтикс" стал первым латвийским игроком, выигравшим чемпионат NBA.
"Селтикс" занимают второе место в Восточной конференции с 14 победами в 17 матчах.
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