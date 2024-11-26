ВИДЕО Ломаж принес сборной Латвии очередную победу над Бельгией

Матч прошёл в Шарлеруа и завершился победой латвийских баскетболистов со счётом 85:83 (16:20, 20:21, 22:25, 27:17).

Самым результативным в составе латвийской сборной стал Рихард Ломаж, который набрал 19 очков, сделал 7 результативных передач и четыре подбора. На счету Кристерса Зорика 17 очков и пять передач, у Марциса Штейнберга - 15 очков, у Артура Страутиньша - 14 очков и девять подборов.

Лучшим у бельгийцев стал Ману Лекомт, который набрал 20 очков и отдал 6 передач.

Победа в матче укрепила позиции Латвии, которая уже гарантировала себе место на Евробаскете-2025. Финальный турнир пройдёт в августе и сентябре в Риге. Ранее в группе С сборная Испании победила Словакию (84:71) и также гарантировала себе участие в основном турнире чемпионата Европы.

Из-за дисквалификации главного тренера Луки Банки игру с бельгийцами провел его ассистент Артур Висоцкис-Рубенис.

В международном рейтинге FIBA Латвия занимает девятое место, что значительно выше позиции бельгийской команды, находящейся на 39-й строчке.



Отборочный турнир чемпионата Европы завершится для сборной Латвии в феврале 2025 года матчем в Риге против Испании и выездным матчем против Словакии.

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