Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Видео Порзиньгис показал яркую игру в первой игре после травмы

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис Фото: AP/Scanpix

В ночь на вторник, 26 ноября, латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис сыграл свой первый матч в сезоне после лечения травмы стопы. Он набрал 16 очков и помог "Бостон Селтикс" одержать уверенную победу в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Селтикс" дома разгромили "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16).

Прогнозировалось, что Порзиньгис вернется на площадку в декабре, однако процесс восстановления прошел быстрее, чем ожидалось. В начале сезона латвийский баскетболист пропустил 17 матчей.

Порзиньгис провел на паркете 22 минуты и 37 секунд, реализовав один из шести трехочковых бросков, пять из шести двухочковых и три из четырех штрафных. Также он отметился шестью подборами, двумя результативными передачами, одним перехватом и двумя блок-шотами.

Самыми результативными в составе "Селтикс" стали Джейсон Тейтум и Пэйтон Притчард, набравшие по 20 очков, а Деррик Уайт добавил еще 19 очков.

У "Клипперс" лучшим стал Ивица Зубац с 23 очками, а также Джеймс Харден с 19 очками.

"Селтикс" с 15 победами в 18 матчах занимает второе место в Восточной конференции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх