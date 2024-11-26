Видео Порзиньгис показал яркую игру в первой игре после травмы

"Селтикс" дома разгромили "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16).

Прогнозировалось, что Порзиньгис вернется на площадку в декабре, однако процесс восстановления прошел быстрее, чем ожидалось. В начале сезона латвийский баскетболист пропустил 17 матчей.

Порзиньгис провел на паркете 22 минуты и 37 секунд, реализовав один из шести трехочковых бросков, пять из шести двухочковых и три из четырех штрафных. Также он отметился шестью подборами, двумя результативными передачами, одним перехватом и двумя блок-шотами.

Самыми результативными в составе "Селтикс" стали Джейсон Тейтум и Пэйтон Притчард, набравшие по 20 очков, а Деррик Уайт добавил еще 19 очков.

У "Клипперс" лучшим стал Ивица Зубац с 23 очками, а также Джеймс Харден с 19 очками.

"Селтикс" с 15 победами в 18 матчах занимает второе место в Восточной конференции.

Kristaps Porzingis in his comeback game tonight:



16 PTS

6 REB

2 BLK

1 STL

22 MINS



The league is in trouble.pic.twitter.com/PUsg7tQuCz — 𝕿𝖍𝖊 𝕮𝖊𝖑𝖙𝖎𝖈𝖘 𝕲𝖑𝖔𝖇𝖊 ☘️ (@CelticsGlobe) November 26, 2024

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