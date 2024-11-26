Посол: в Украине массированные атаки идут практически по всей линии фронта

С наступлением зимы происходят российские атаки на энергетические объекты, и у РФ есть желание сделать так, чтобы украинцы замерзали зимой и оставались без электричества, сказал посол.

Он также отметил, что следующий президент США пообещал представить свой мирный план.

"Очевидно, что Россия, понимая, что такой план находится в разработке, пытается получить какое-то относительное преимущество, поэтому и происходит эскалация атак, массированные атаки практически по всей линии фронта", - добавил посол.

Комментируя обновление ядерной доктрины России и удар по Украине новым экспериментальным типом ракеты, Пойканс заявил, что Польша слишком хорошо знает Россию, чтобы ее можно было запугать такими действиями.

Посол также подчеркнул, что, несмотря на то, что поддержка Украины уже не так явно заметна в польском обществе, как это было два года назад, существует абсолютно четкое осознание того, что означает эта война.

Пойканс подчеркнул, что стратегическая поддержка Украины остается однозначной.

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