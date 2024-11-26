В субботу в Риге Grobiņa/LFS победила команду JDFS Alberts со счетом 2:0, одержав победу по сумме двух игр со счетом 4:3 и обеспечив себе место в Высшей футбольной лиге Латвии. После матча главный тренер проигравшей команды Артур Закрешевскис опубликовал критическое письмо на своей странице в Facebook.
53-летний Закрешевскис когда-то был игроком национальной сборной на позиции защитника, а также ранее работал в правлении Латвийской федерации футбола (ЛФФ).
"Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжение в большей степени касается тех, кто интересуется футболом и работает в так называемом футбольном "пузыре", - написал Закрешевскис в начале своего письма.
"23 ноября возглавляемая мной команда JDFS Alberts в жестокой борьбе по сумме двух игр проиграла футболистам Grobiņa SC/LFS. Поздравляю соперников с сохранением места в Высшей лиге и благодарю болельщиков, поддержавших вчера команду как очно, так и заочно", - продолжил тренер.
"Как принято в спорте - кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Я решил высказаться здесь по другой причине, потому что вчера я пережил интересные и поучительные моменты, находясь на стадионе RTU".
Тренер подчеркнул, что сегодня большое внимание уделяется безопасности, как на рабочих местах, так и в быту и на улице, что само собой разумеется.
"В требованиях к организации игры указано, что каждая из команд должна предоставить своего медицинского работника и, кроме того, команде хозяев - бригаду скорой медицинской помощи за час до и полчаса после игры. Кроме того есть целый ряд вещей, среди которых подготовка поля к игре", - отметил Закрешевскис.
"Вчера в Риге с утра пошел снег и мы, как и договаривались ранее, организовали подготовку поля, сначала работала одна механическая единица, позже подключилась вторая и несколько человек дополнительно работали снегоуборочными лопатами, чтобы расчистить территорию. Благодаря тому, что снегопад прекратился, наши усилия не прошли даром, и с опозданием на полчаса игру разрешили провести", - пояснил тренер.
"То поведение и отношение, с которым я столкнулся со стороны чиновников ЛФФ, с самого утра заставило меня задуматься о порядке вещей в латвийской футбольной среде. И здесь я хотел бы упомянуть, что вопреки требованиям регламента чемпионата Латвии по футболу 2024 года, сама ЛФФ решила провести матч на неделю позже, как было написано в разработанном и утвержденном ею же регламенте. Больше недели жду подтверждения ЛФФ, что они сами нарушили регламент, но ответа нет, слышу только новости о том, что ЛФФ будет нарушать еще пару регламентов, утвержденных ЛФФ, несмотря на пункт 3.6. регламента Высшей лиги "Соблюдение правил является обязательным, и ни участники, ни организаторы соревнований не должны их нарушать ни при каких обстоятельствах".
Закрешевский считает, что для ЛФФ может быть обычной практикой принять закон, а затем его нарушить, потому что никто их не накажет. "Мы подчиняемся только международным организациям и Спортивному арбитражному суду - кто туда будет жаловаться на такие мелочи", - рассуждал тренер.
"Мы уже получили один штраф, потому что из-за дополнительной недели от ЛФФ изменились погодные условия и мы были вынуждены перенести домашнюю игру из Упесциемса на стадион RTU, теперь мы получим следующий за то, что не смогли подготовить поле вовремя, потому что был снегопад, и мы не организовали n-ное количество механических транспортных единиц".
В игре, состоявшейся 23 ноября, главный тренер JDFS Alberts Зекрешевскис на 70-й минуте получил красную карточку за неподобающее поведение. Тренера наказали за оскорбление достоинства судей нецензурными словами: "Вы мудаки!"
"В протоколе игры, допустив восемь (!) ошибок в двадцати словах, пишут официальные лица ЛФФ, живущие и работающие в Латвии практически всю сознательную жизнь. Судей игры я называю мудаками (из толкового словаря: мудак - существительное 1-го склонения мужского рода; жаргонизм - дурак), поскольку, несмотря на требования медицинского обеспечения матча, четырем арбитрам понадобилось десять (!) секунд, чтобы увидеть и остановить игру в тот момент, когда два игрока столкнулись головами в единоборстве и лежали на поле, а перед этим в другом эпизоде они оперативно разговаривали на русском языке", - описал события тренер.
"По мне, так эти "голубки" могут общаться друг с другом в раздевалке или на улице как угодно, но при выполнении своих обязанностей они все равно должны уважать язык страны, в которой живут. Кроме того, судьи матча (Голубев, Шакуров, Колосов и Кезик), несмотря на высокие требования к качеству поля, сами не в состоянии одеть форму, чтобы отличиться от полевых игроков, а резервистам одной команды разрешается разминаться в жилетах того же цвета, что и у команды соперника!".
Закрешевскис упомянул турецкую пословицу: "Когда клоун переезжает в замок, он не становится королем. Замок превращается в цирк!"
"За свою двадцатилетнюю карьеру профессионального футболиста я получил предупреждение за ругательства только один раз, тогда я назвал рефери "клоуном", но бесчисленное количество раз. В этом году я слышал, как судей обзывали "продажными проститутками" на одном из иностранных языков на весь игроки команды соперника или официальные лица в присутствии несовершеннолетних, причем они на это практически не реагировали, а лишь призывали орать не так громко, но мальчишки, подающие мячи, все равно это слышат, а иногда и не только они", - продолжил тренер.
В своем заявлении Закрешевскис также коснулся разговора с генеральным секретарем ЛФФ Артуром Гайделем.
"Я, наверное, промолчал бы, если бы не разговор некоторое время назад с генеральным секретарем ЛФФ, где мне был дан четкий намек не лезть с моими предложениями по улучшению работы ЛФФ, потому что "тогда мне придется платить тебе деньги за то, что ты делаешь, а у нас в ЛФФ уже достаточно сотрудников, которые получают зарплату".
Закрешевскис отметил, что на момент этого разговора он уже семь лет публично возглавлял молодежный комитет ЛФФ (позже "Развития и молодежи").
"Мое предложение - либо нанять в ЛФФ людей, которые смогут подготовить регламенты на достаточно высоком уровне и проследить за их выполнением, либо направить уже имеющихся на курсы повышения квалификации и образования", - сказал тренер.
"И в конце, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете - правильно ли действовали судьи в видеоэпизоде? Может быть, я ошибаюсь и не могу адекватно посмотреть со стороны, как игроки возраста моего сына лежат на земле с потенциально опасной травмой головы, а медикам 10 секунд не дают помочь. Хорошего дня, дорогие друзья!"