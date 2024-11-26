Закрешевскис упомянул турецкую пословицу: "Когда клоун переезжает в замок, он не становится королем. Замок превращается в цирк!"

"За свою двадцатилетнюю карьеру профессионального футболиста я получил предупреждение за ругательства только один раз, тогда я назвал рефери "клоуном", но бесчисленное количество раз. В этом году я слышал, как судей обзывали "продажными проститутками" на одном из иностранных языков на весь игроки команды соперника или официальные лица в присутствии несовершеннолетних, причем они на это практически не реагировали, а лишь призывали орать не так громко, но мальчишки, подающие мячи, все равно это слышат, а иногда и не только они", - продолжил тренер.

В своем заявлении Закрешевскис также коснулся разговора с генеральным секретарем ЛФФ Артуром Гайделем.

"Я, наверное, промолчал бы, если бы не разговор некоторое время назад с генеральным секретарем ЛФФ, где мне был дан четкий намек не лезть с моими предложениями по улучшению работы ЛФФ, потому что "тогда мне придется платить тебе деньги за то, что ты делаешь, а у нас в ЛФФ уже достаточно сотрудников, которые получают зарплату".

Закрешевскис отметил, что на момент этого разговора он уже семь лет публично возглавлял молодежный комитет ЛФФ (позже "Развития и молодежи").

"Мое предложение - либо нанять в ЛФФ людей, которые смогут подготовить регламенты на достаточно высоком уровне и проследить за их выполнением, либо направить уже имеющихся на курсы повышения квалификации и образования", - сказал тренер.

"И в конце, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете - правильно ли действовали судьи в видеоэпизоде? Может быть, я ошибаюсь и не могу адекватно посмотреть со стороны, как игроки возраста моего сына лежат на земле с потенциально опасной травмой головы, а медикам 10 секунд не дают помочь. Хорошего дня, дорогие друзья!"