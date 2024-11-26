Анастасия и Михаил Самойловы рассказали, кто из них больше зарабатывает

Михаил поясняет в начале разговора, что первые пять лет у каждого был свой бюджет. По мере смены приоритетов и формирования общих мечтаний денежные потоки обоих стали едины.

"Для того, чтобы наши идеи были реализованы, необходим больший бюджет. Поэтому теперь он стал общим".

Анастасия добавляет: хотя у каждого из них есть свои деньги, оба делят более крупные выплаты, например, за дом и машину.

В продолжении интервью оба подтверждают, что с первого дня отношений не было никаких разногласий или разговоров о том, кто должен платить больше. Как говорит Анастасия:

"Когда я переехала жить в дом Миши, я вообще ничего не платила. Иногда заправляла бензобак или оплачивала счет в ресторане".

Пара уже успела начать создавать свою "подушку безопасности" на будущее. Оба создали ИТ-сервисную компанию Tournated, которая предлагает решения для спортивных организаций и федераций.

На вопрос о том, кто является главным "кормильцем" в их союзе, Михаил ответил очень прямо:

"Конечно, Анастасия зарабатывает больше, потому что она входит в ТОП-5 пляжных волейболисток мира".

Анастасия добавила: несмотря на то, что сегодня это так, ситуация может измениться очень быстро, потому что проекты, начатые Михаилом, обещают принести сочные плоды.

Напомним, что Анастасия и Михаил поженились в сентябре 2022 года.

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