"Оранжевая угроза": как Путин посмотрел в украинское зеркало и испугался цветной революции в России

Бен Роудс, работавший в 2009-2017 гг. замглавы советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, в разговоре с Би-би-си вспоминал, как однажды Путин сказал Обаме: «Неважно, что вы мне скажете — ничто не убедит меня в том, что США не пытаются меня свергнуть».

С 2005 года ФСБ и администрация президента начали успешно продвигать идею того, что цветные революции — экзистенциальная угроза для России, ставя основной целью расширение собственной власти, писал в статье для академического журнала Russian Politics политолог Кирилл Петров.

Социальный конструкт в виде значимой «оранжевой угрозы» не только сформировал реальность в России, но и создал ресурсы для противодействия этой угрозе. В результате влияние в группах элит перешло от политических к силовым. Воображаемая экзистенциальная угроза цветной революции дала возможность навешивать на политических оппонентов ярлыки «опасных предателей» и «марионеток Запада», лишая их таким образом доступа к ресурсам.

Исследователь медиа Антон Гуменский считает, что российская власть в своей риторике дошла до того, что ни один здравомыслящий нормальный россиянин не может быть против нее. Протестующий — это либо проплаченный враг, либо наивный дурачок. Причем наивность — не смягчающее обстоятельство, подчеркивает исследователь, быть наивным, быть дурачком, когда родина в опасности, нельзя.

«Нет возможности у любого нормального россиянина быть против. Нормальный россиянин не обладает агентностью, по мнению текущей российской власти, — считает Гуменский. — Это огромная проблема: если нет агентности, то никто не может идти на выборы альтернативным кандидатом. Кандидата, который выражает народные чаяния, не может быть, он кем-то проплачен, несамостоятелен, за ним кто-то стоит». Поверить в то, что Ющенко в 2004 году привели к власти украинцы, а не Запад, в Кремле так и не смогли

Более того, по мнению Гуменского, в агентности российская власть отказывает всем, кроме трех центров — самой себя, Китая и Запада. «Причем некий Запад — это, конечно же, не публичные фигуры, потому что в российском массовом дискурсе присутствует убеждение, что никто из американских президентов не самостоятелен. Западный центр власти где-то в Америке, но где точно — никто не знает».

Редактор Анастасия Лотарева