LTV: Райвис Дзинтарс уйдет с должности председателя Нацобъединения

Правление партии решило, что на должность председателя будет выдвинута депутат Сейма и экс-министр экономики Илзе Индриксоне.

Дзинтарс в письме к однопартийцам пояснил, что принял решение на конгрессе в этом году не баллотироваться на должность председателя партии, в то же время он выразил готовность работать в правлении Нацобъединения.

"Это непростое для меня решение, но я также вижу возможности и чувствую оптимизм. И в дальнейшем прошу вашего доверия. Национальному объединению необходимо выдвигать все более высокие цели и накапливать силы, чтобы через два года получить возможность стать правящей в правительстве партией", - отметил Дзинтарс.

О новом руководителе Национального объединения решение будет принято на конгрессе партии 15 декабря, сообщает LTV.

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