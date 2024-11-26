Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

LTV: Райвис Дзинтарс уйдет с должности председателя Нацобъединения

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс
Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс Фото: Zane Bitere / LETA

В декабре этого года должность покинет председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс, руководивший партией с момента ее основания, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Правление партии решило, что на должность председателя будет выдвинута депутат Сейма и экс-министр экономики Илзе Индриксоне.

Дзинтарс в письме к однопартийцам пояснил, что принял решение на конгрессе в этом году не баллотироваться на должность председателя партии, в то же время он выразил готовность работать в правлении Нацобъединения.

"Это непростое для меня решение, но я также вижу возможности и чувствую оптимизм. И в дальнейшем прошу вашего доверия. Национальному объединению необходимо выдвигать все более высокие цели и накапливать силы, чтобы через два года получить возможность стать правящей в правительстве партией", - отметил Дзинтарс.

О новом руководителе Национального объединения решение будет принято на конгрессе партии 15 декабря, сообщает LTV.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх