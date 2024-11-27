Жительница Эстонии узнала о страшном диагнозе только после смены семейного врача

Мать двух маленьких детей Сирье Вайнамяэ, которой был поставлен изменивший ее жизнь суровый диагноз, больше всего мечтает о выздоровлении. Или, по крайней мере, иметь возможность прожить еще много-много лет. Больше всего она боится, что не выздоровеет, и в итоге врачи разведут руками: больше ничего не сделать, пишет Rus.Postimees.
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"Я подумала, что болезнь пришла, чтобы чему-то научить. Научить смотреть на жизнь по-другому. Что ты больше ничего не можешь сделать сам, а позитив, сила и вера - это то, что ведет тебя вперед по жизни", - признается 30-летняя мать, когда журналист Lõuna-Eesti Postimees беседует с ней в ее доме в Тырва. Пятилетний Якоб сидит на коленях у матери, семилетний Георг - на коленях у отца семейства Венно. "У меня замечательные дети, замечательный муж и рядом со мной много других замечательных людей. Мое желание жить - безумно".