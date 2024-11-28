Приготовленное пчелами золото. Как мед влияет на здоровье и красоту?

Как можно использовать мед? В чистом виде : просто ешьте мед ложкой или добавляйте его в йогурт, овсянку или другие продукты. Для приготовления теплых напитков : мед придаст напиткам сладость и добавит ценные вещества. Теплое молоко с медом: классическое средство от кашля и боли в горле.

Лимонная вода с медом: освежающий, богатый витамином С и полезный напиток.

Имбирный чай с медом и лимоном: укрепляет иммунитет, а также улучшает пищеварение. В домашней косметике : мед отлично подходит для масок для лица, увлажняющих кремов для губ, пилингов и скрабов для тела. Мед также можно использовать для массажа.

Мед и аллергия: что нужно знать?

Хотя мед является витаминной бомбой и даже очень универсален, у него есть и один серьезный недостаток – он может вызвать аллергическую реакцию. Это связано с тем, что мед содержит пыльцу, которая часто может вызывать у людей аллергию.

"При употреблении меда, пыльцы и других продуктов пчеловодства следует внимательно оценивать состояние своего здоровья, обращая внимание как на анамнез заболеваний, так и на реакцию организма на новый продукт. При необходимости обратитесь к специалисту. У некоторых людей может быть аллергическая реакция на вещества, содержащиеся в продуктах пчеловодства, которая может проявляться головокружением, тошнотой, одышкой, учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и одышкой, тогда как кремы и мази, содержащие прополис, иногда могут вызывать аллергическую реакцию на коже. Также следует отметить, что мед ни в коем случае нельзя давать детям до года – хотя обнаруженные в нем бактерии не могут нанести вред детям более старшего возраста и взрослым, они могут оказать негативное влияние на здоровье грудного ребенка. Наконец, при укреплении иммунитета не следует забывать об основах – главной основой иммунитета является здоровое и сбалансированное питание, регулярный сон и физические нагрузки, а также забота об эмоциональном благополучии. Ежедневно необходимо ограничивать стрессы и пить достаточное количество жидкости", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

! Если вы подозреваете у себя аллергию на мед, обратитесь к врачу и сделайте тест на аллергию.

Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.

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