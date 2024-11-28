Пчелиный мед издавна стал не только любимым лакомством, но и источником крепкого здоровья и красоты. Это потому, что мед богат различными витаминами, минералами, антиоксидантами и ферментами, которые в совокупности оказывают благотворное влияние на наше здоровье и иммунитет.
Приготовленное пчелами золото. Как мед влияет на здоровье и красоту?
Каково положительное влияние меда, прополиса и других продуктов пчелиного происхождения на здоровье и чем мед может быть полезен в уходе за красотой, рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Мед - это липкий и вязкий подсластитель, производимый медоносными пчелами из нектара цветов, который растения выделяют во время цветения.
"Мед - это натуральный подсластитель, вырабатываемый пчелами из собранного цветочного нектара. Для приготовления одного килограмма меда пчелы совершают около 25 тысяч путешествий. Тип и состав меда зависят от ряда различных факторов, таких как климатические условия и используемый нектар, а в целом можно выделить более 300 различных сортов меда, отличающихся цветом, вкусом и запахом.
Мед содержит значительное количество углеводов, таких как глюкоза и фруктоза, витамины группы В и витамины С, Е, А, Н, К, ферменты, марганец, железо и другие ценные вещества,
Кроме того, мед также является богатым источником аминокислот и антиоксидантов", - говорит Алина Флейшмане.
Почему мед так ценен?
Антибактериальные и противовоспалительные свойства: мед обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают уменьшить боль и отек, а также снабжают организм богатой дозой антиоксидантов - борясь со свободными радикалами, они защищают клетки организма, улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет.
Источник энергии: мед содержит сахара, которые быстро снабжают организм энергией. Это отличный способ быстро восстановить силы после физической нагрузки или болезни. "Натуральный сахар, содержащийся в меде, обеспечивает организм быстрым зарядом энергии, выступая тем самым прекрасной заменой искусственному сахару", - объясняет фармацевт.
Против простуды и иммунитета: мед успокаивает воспаление в горле, облегчает дыхание и способствует отхаркиванию.
"Мед будет эффективным помощником как в укреплении иммунитета, так и в период, когда подберется одна из осенних вирусных инфекций, которой характерны боль в горле и кашель. Мед поможет бороться с воспалением, уменьшить отек и боль в горле, а его густая и липкая консистенция создаст защитный слой на стенках горла. Если мучает сильный кашель, рекомендуется съесть две чайные ложки меда, его также можно растворить в лечебном травяном чае, например, липовом, чае из тысячелистника, чае из исландского мха или чае из шиповника, который, как и мед, может улучшить самочувствие в случае простуды. Ежедневно рекомендуется принимать не более пяти чайных ложек меда, то есть около 25 граммов в день, иначе будет превышена рекомендуемая норма сахара. Для укрепления иммунитета в молотую клюкву или бруснику можно также добавить мед, растереть вместе с лимоном и имбирем и добавить немного чеснока. Такую смесь при правильном хранении можно съедать по одной ложке в день", - рассказывает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Улучшает пищеварение: мед стимулирует пищеварительную систему и помогает уменьшить различные расстройства пищеварения. "Мед может значительно улучшить работу пищеварительного тракта, а также печени", - говорит фармацевт.
Состав меда (в процентах):
- Глюкоза и фруктоза примерно в равных частях 75%
- Сахароза до 3%
- Вода 16-20%
- Минералы (кальций, натрий, калий, магний, железо и т. д.) от 0,1% до 0,8%.
- Другие вещества.
В меде содержится значительное количество углеводов, таких как глюкоза и фруктоза, витамины группы В, витамины С, Е, А, Н и К, ферменты, марганец, железо и другие ценные вещества.
Секреты состава меда для нашей красоты:
Увлажняет кожу и не вызывает раздражений
Мед – не высушивающее, нежное средство для ухода и очищения кожи. Особенно полезен для очень чувствительной кожи. "Просто вотрите мед в кожу, смойте теплой водой (или очистите мягкой тканью) и высушите. Результаты будут ощутимы сразу!" - говорит фармацевт.
Другие чудеса природы из улья
Не только мед может помочь нам выглядеть и чувствовать себя лучше, но и другие продукты, содержащиеся в ульях.
Пыльца – мужская часть растений, визуально напоминающая мелкий порошок. Собирая ее, пчелы добавляют к пыльце нектар и создают мелкие пыльцевые зерна, которые переносятся в улей и используются для приготовления перги. Как и пыльца, перга содержит более 50 различных компонентов, благотворно влияющих на здоровье человека и полезных для профилактики заболеваний. Пыльца содержит такие минералы, как натрий, калий, магний, цинк и фосфор, белки, витамины – А, В, С, Е и К – ненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, антиоксиданты и массу других ценных веществ, а также богатый состав пыльцы обеспечивает ей широкое применение. Пыльца улучшает обмен веществ, работу эндокринной системы и желудка, нормализует сон и аппетит, даёт энергию, снимает симптомы хронических заболеваний и способствует восстановлению организма после травм и болезней. Пыльца и перга также настоятельно рекомендуются для укрепления иммунитета, их употребление помогает избежать простуд и других проблем со здоровьем.
"Пыльцу можно употреблять только курсом – примерно один-полтора месяца, причем, если пыльцу раньше не употребляли, начинать следует постепенно. Конец лета – подходящий момент, чтобы укреплять защитные силы организма и подготовиться к осенним простудам. Оптимальная доза пыльцы – около 2,5-5 граммов в день или две чайные ложки. Ее можно употреблять как в чистом виде, так и смешивая с медом. Следует отметить, что перед применением пыльцы рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом – при некоторых заболеваниях, например, при сахарном диабете, ее использовать не рекомендуется. Также ее не следует принимать вечером перед сном и не стоит превышать рекомендованную суточную дозу", - говорит фармацевт Алина Флейшмане.
Прополис, также известный как пчелиный клей, представляет собой вещество, которое пчелы производят из пыльцы и смолы растений, они его используют для герметизации стенок и щелей улья. Как и другие продукты пчеловодства, прополис богат различными витаминами, минералами, аминокислотами и антиоксидантами, обладает антибактериальным, обезболивающим и противовирусным действием. Прополис уменьшает воспаления и отеки, укрепляет иммунитет и эффективно борется с бактериями и вирусами. Продукты, содержащие прополис, используются для уменьшения симптомов заболеваний органов дыхания, носа, горла и ушей, кожи и пищеварительного тракта, а также при других проблемах со здоровьем.
В аптеке можно купить капсулы, пастилки, сиропы, мази и другие препараты, содержащие прополис. Ингаляции с маслом прополиса будут полезны для профилактики простудных заболеваний. Приобретая препараты прополиса, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом, а также внимательно прочитать их инструкцию по применению.
Как можно использовать мед?
В чистом виде: просто ешьте мед ложкой или добавляйте его в йогурт, овсянку или другие продукты.
Для приготовления теплых напитков: мед придаст напиткам сладость и добавит ценные вещества.
- Теплое молоко с медом: классическое средство от кашля и боли в горле.
- Лимонная вода с медом: освежающий, богатый витамином С и полезный напиток.
- Имбирный чай с медом и лимоном: укрепляет иммунитет, а также улучшает пищеварение.
В домашней косметике: мед отлично подходит для масок для лица, увлажняющих кремов для губ, пилингов и скрабов для тела. Мед также можно использовать для массажа.
Мед и аллергия: что нужно знать?
Хотя мед является витаминной бомбой и даже очень универсален, у него есть и один серьезный недостаток – он может вызвать аллергическую реакцию. Это связано с тем, что мед содержит пыльцу, которая часто может вызывать у людей аллергию.
"При употреблении меда, пыльцы и других продуктов пчеловодства следует внимательно оценивать состояние своего здоровья, обращая внимание как на анамнез заболеваний, так и на реакцию организма на новый продукт. При необходимости обратитесь к специалисту. У некоторых людей может быть аллергическая реакция на вещества, содержащиеся в продуктах пчеловодства, которая может проявляться головокружением, тошнотой, одышкой, учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и одышкой, тогда как кремы и мази, содержащие прополис, иногда могут вызывать аллергическую реакцию на коже. Также следует отметить, что мед ни в коем случае нельзя давать детям до года – хотя обнаруженные в нем бактерии не могут нанести вред детям более старшего возраста и взрослым, они могут оказать негативное влияние на здоровье грудного ребенка. Наконец, при укреплении иммунитета не следует забывать об основах – главной основой иммунитета является здоровое и сбалансированное питание, регулярный сон и физические нагрузки, а также забота об эмоциональном благополучии. Ежедневно необходимо ограничивать стрессы и пить достаточное количество жидкости", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
! Если вы подозреваете у себя аллергию на мед, обратитесь к врачу и сделайте тест на аллергию.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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