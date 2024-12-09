Биолог Александр Панчин - один из самых известных русскоязычных популяризаторов науки, его видео регулярно собирают сотни тысяч просмотров. Панчин недавно приезжал в Ригу, где вместе с физиком Дмитрием Горчаковым рассказывал о возможных угрозах миру. TVNET+ встретился с ученым, чтобы расспросить его о том, чему нас научила пандемия, как креативно отвечать гомеопатам и сколько зарабатывают ученые.
Популяризатор науки Панчин: Получаю удовольствие от спора с гомеопатами
- У меня субъективно складывается ощущение, что будто бы мир становится менее просвещенным. Это очередная когнитивная ошибка? Или вы тоже наблюдаете такую тенденцию?
- Вот, опять-таки, откуда мы это знаем? Вот в такой формулировке?
- Есть косвенные признаки. Скажем, в тех странах, где можно не прививаться, количество привитых детей заметно уменьшается.
- Я эту статистику не видел, но если это правда, то это пугает. Вообще, я даже делал отдельное видео на YouTube на эту тему. И там был позитивный вывод, что в краткосрочном масштабе, то есть за счет социальных факторов, в большинстве стран продолжается небольшой рост среднего интеллекта. То есть каждое следующее поколение чуть лучше проходит тесты IQ.
При этом на самом деле многие заблуждения и мифы, они не связаны с тем, что люди прямо-таки глупые или необразованные. Это не только вопрос базового образования, это еще и про, например, отношение к системе.
Кто-то просто видит в государстве, особенно в своем, категорически врага. Тоже, наверное, это некая когнитивная ошибка - относиться к государству как к единому организму, у которого все настроено в одном векторе.