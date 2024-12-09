Популяризатор науки Панчин: Получаю удовольствие от спора с гомеопатами

- У меня субъективно складывается ощущение, что будто бы мир становится менее просвещенным. Это очередная когнитивная ошибка? Или вы тоже наблюдаете такую тенденцию?

- Вот, опять-таки, откуда мы это знаем? Вот в такой формулировке?

- Есть косвенные признаки. Скажем, в тех странах, где можно не прививаться, количество привитых детей заметно уменьшается.

- Я эту статистику не видел, но если это правда, то это пугает. Вообще, я даже делал отдельное видео на YouTube на эту тему. И там был позитивный вывод, что в краткосрочном масштабе, то есть за счет социальных факторов, в большинстве стран продолжается небольшой рост среднего интеллекта. То есть каждое следующее поколение чуть лучше проходит тесты IQ.

При этом на самом деле многие заблуждения и мифы, они не связаны с тем, что люди прямо-таки глупые или необразованные. Это не только вопрос базового образования, это еще и про, например, отношение к системе.

Кто-то просто видит в государстве, особенно в своем, категорически врага. Тоже, наверное, это некая когнитивная ошибка - относиться к государству как к единому организму, у которого все настроено в одном векторе.

В России была очень наглядная ситуация с вакцинами. Очень большой скепсис по отношению к вакцине был как раз в среде интеллектуально-оппозиционной - просто потому, что "не могло же наше государство сделать что-то хорошее". Хотя вакцину делали конкретные ученые, а не государство.