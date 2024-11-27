Черные ящики разбившегося в Литве самолета изучат за рубежом

"Первая задача - забрать их с места происшествия, затем необходимо защитить их от любых внешних повреждений, чтобы безопасно доставить в лабораторию. Конечно, в Литве нет такой лаборатории. Думаю, комиссия примет решение, в какую страну их повезут", - сказал в среду, 27 ноября, на радио LRT Виткаускас.

По его словам, исследовать черные ящики, скорее всего, будет "европейский союзник" - в лаборатории выяснят, какой версии авиакатастрофы отдать предпочтение.

По словам главы НЦУКС, сейчас эти черные ящики готовят к передаче в лабораторию, в процессе расследования будет участвовать и его контролировать руководитель по расследованию авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции Лауринас Науйокайтис.

Во вторник среди обломков разбившегося в понедельник грузового самолета DHL были обнаружены черные ящики.

Видео: Последствия аварии

По данным Минюста, группа следователей, проводящая расследование обстоятельств безопасности, приступила к организации расшифровки данных из черных ящиков.