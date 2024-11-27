Днем во вторник, 26 ноября, в рижском районе Дрейлини образовалась пробка. На улице Улброкас между улицами Августа Деглава и Дзелзавас произошло ДТП с участием трех машин - арендованного автомобиля Bolt, бетоновоза и такси. Очевидцы утверждают, что один из водителей, участвовавших в столкновении, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ "Был пьяный, въехал в такси": в Дрейлини арендованный автомобиль врезался в две другие машины
Водитель большегруза утверждает, что столкновение произошло по вине водителя арендованного автомобиля: "Водитель Bolt был пьяный, въехал в такси".
Люди, работавшие рядом с местом происшествия, также заметили, что водитель арендованной машины, возможно, был не в себе: "Было похоже, что люди в той машине что-то употребляли".
После столкновения медики осмотрели троих пострадавших и доставили двоих из них в больницу в удовлетворительном состоянии.
Госполиция теперь будет выяснять, действительно ли на реакцию водителя арендованного автомобиля повлияли алкогольные напитки, выпитые перед тем, как сесть за руль.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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