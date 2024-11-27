Видео "Был пьяный, въехал в такси": в Дрейлини арендованный автомобиль врезался в две другие машины

Водитель большегруза утверждает, что столкновение произошло по вине водителя арендованного автомобиля: "Водитель Bolt был пьяный, въехал в такси".

Люди, работавшие рядом с местом происшествия, также заметили, что водитель арендованной машины, возможно, был не в себе: "Было похоже, что люди в той машине что-то употребляли".

После столкновения медики осмотрели троих пострадавших и доставили двоих из них в больницу в удовлетворительном состоянии.

Госполиция теперь будет выяснять, действительно ли на реакцию водителя арендованного автомобиля повлияли алкогольные напитки, выпитые перед тем, как сесть за руль.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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