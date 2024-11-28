Как гром среди ясного неба в понедельник прозвучала новость о решении Каспара Даугавиньша завершить хоккейную карьеру в середине сезона. Это эмоциональный момент не только для него, но и для всех латвийских любителей хоккея. Есть несколько ярких эпизодов, характеризующих многолетнего капитана сборной. И он был примером для подражания не только на хоккейной площадке.