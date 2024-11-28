Жизнь бывшей звезды тенниса превратилась в кошмар: я лишен всего, что я любил

36-летний аргентинец свой последний профессиональный турнир провел в феврале 2022 года у себя на родине. До этого он не играл три года, так как его мучила травма колена.

На опубликованном в понедельник в Instagram видео дель Потро рассказал о том, что на него до сих пор влияют травмы. "Мой быт не такой, какой я хотел бы. Я не могу играть в футбол, падел или теннис. Это ужасно. Больше не могу делать то, что мне нравилось больше всего - играть в теннис", - сказал дель Потро.

Он продолжил: "Очень тяжело. Есть моменты, когда сил больше нет. Есть хорошие моменты и есть плохие моменты, но мне нужно демонстрировать хорошее выражение лица, хоть я и чувствую себя ужасно. Каждое утро мне нужно выпивать шесть или семь таблеток: абдоминальные обезболивающие, противовоспалительные и противотревожные средства. Из-за этого я набираю вес, поэтому врач рекомендовал мне избегать некоторых продуктов питания".