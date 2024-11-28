Победитель теннисного турнира US Open 2009 года Хуан Мартин дель Потро рассказал, что после окончания карьеры его жизнь превратилась в нескончаемый кошмар.
Жизнь бывшей звезды тенниса превратилась в кошмар: я лишен всего, что я любил
36-летний аргентинец свой последний профессиональный турнир провел в феврале 2022 года у себя на родине. До этого он не играл три года, так как его мучила травма колена.
На опубликованном в понедельник в Instagram видео дель Потро рассказал о том, что на него до сих пор влияют травмы. "Мой быт не такой, какой я хотел бы. Я не могу играть в футбол, падел или теннис. Это ужасно. Больше не могу делать то, что мне нравилось больше всего - играть в теннис", - сказал дель Потро.
Он продолжил: "Очень тяжело. Есть моменты, когда сил больше нет. Есть хорошие моменты и есть плохие моменты, но мне нужно демонстрировать хорошее выражение лица, хоть я и чувствую себя ужасно. Каждое утро мне нужно выпивать шесть или семь таблеток: абдоминальные обезболивающие, противовоспалительные и противотревожные средства. Из-за этого я набираю вес, поэтому врач рекомендовал мне избегать некоторых продуктов питания".
Он указал, что проблемы начались после операции на колене, сделанной в 2019 году. "Врач сказал, что смогу играть через три месяца. В конце года даже подал заявки на три турнира. Однако с того времени я больше не могу зайти по лестнице без боли. Часто болит, даже когда ложусь спать. Нескончаемый кошмар", - не скрывает бывшая звезда аргентинского тенниса.
Теннисист отметил, что, несмотря на все, у него есть причина быть оптимистичным, так как он с нетерпением ждет свой прощальный матч против сербской звезды Новака Джоковича. Он запланирован в следующем месяце в Буэнос-Айресе.
"Я сел на диету, теряю вес, занимаюсь. Хочу к этой игре быть в как можно более лучшей форме. Это матч, чтобы сказать до свидания, - отметил бывший третий номер мирового тенниса. - Джокович отозвался на мое приглашение. Было бы мило, если бы я мог быть спокойным и счастливым против него на теннисной площадке по меньшей мере один, два или три часа".
Чемпионом US Open дель Потро стал в 20-летнем возрасте. На пути к чемпионскому титулу он одолел как Рафаэля Надаля, так и Роджера Федерера. После этого последовали различные травмы. Ни в одном из дальнейших своих турниров серии "Большого шлема" он не сумел пробиться дальше полуфинала.
В 2016 году на Олимпийских играх на данный момент 36-летний дель Потро завоевал серебро, уступив в финале Энди Маррею.
Всего за свою карьеру дель Потро завоевал 22 титула АТР в одиночном разряде
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