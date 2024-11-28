В Сейме попытаются исправить непонятые самими депутатами поправки к закону об OCTA

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц рассказал агентству LETA, что за законопроект проголосовали все депутаты Сейма и с целью ускорить решение вопроса на заседании в четверг предполагается поддержать просьбу нескольких находящихся в оппозиции политических сил о внесении в закон об OCTA поправок, отменяющих принятые изменения.

Юревиц объяснил, что это "не вопрос позиции, оппозиции", который бы был достаточным поводом для передачи подготовленного оппозицией законопроекта на рассмотрение в комиссию.

Как сообщалось, принятые Сеймом 14 ноября этого года и провозглашенные президентом поправки к закону об OCTA предусматривают, что страховой полис OCTA впредь придется обязательно приобретать для всех транспортных средств, если только на время не прервана их регистрация. Поправки должны вступить в силу 10 декабря этого года.

Представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) пояснили, что согласно действовавшему до сих пор регулированию для транспортного средства, которое не использовалось в дорожном движении, но при этом не отменялась его регистрация, покупка полиса OCTA не была обязательной.