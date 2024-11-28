Журналисты раскрыли новую информацию о предполагаемой внебрачной дочери Путина

В соцсетях Кривоногих зарегистрирована как Луиза Розова, это является и ее диджейским псевдонимом, в свою очередь, летает она по паспорту на имя Елизаветы Олеговны Рудновой.

Под этой же фамилией она училась в Париже в школе менеджмента и искусства ICART.

Олег Руднов был близким другом Путина, руководителем петербургских СМИ. Он умер в 2015 году.

Издание "Проект" писало, что Руднов выполнял конфиденциальные задачи Путина - в частности, на его имя, по словам исследователей, приобретена недвижимость для близких к президенту людей, в том числе и матери Елизаветы Светланы Кривоногих.

Издание "Агентство" исследовало утечки из баз данных авиаперевозок и обнаружило, что "Елизавета Олеговна Руднова", у которой та же дата рождения, что и у Елизаветы Кривоногих, покупая билеты, указала тот же номер телефона, что у Кривоногих.

Журналисты выяснили, что этот номер зарегистрировали и другие пользователи - "Розова Елизавета Владимировна" и "Розова Луиза Владимировна".

Этот псевдоним абонент использовал и для заказа продуктов питания и покупок в интернет-магазинах.