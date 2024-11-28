Предполагаемая внебрачная дочь российского диктатора Владимира Путина 21-летняя Елизавета Кривоногих (также известна как Луиза Розова) живет в Париже и использует документы на имя других людей, выяснили журналисты украинского телеканала ТСН, пишет "Радио Свобода Европа".
Журналисты раскрыли новую информацию о предполагаемой внебрачной дочери Путина
В соцсетях Кривоногих зарегистрирована как Луиза Розова, это является и ее диджейским псевдонимом, в свою очередь, летает она по паспорту на имя Елизаветы Олеговны Рудновой.
Под этой же фамилией она училась в Париже в школе менеджмента и искусства ICART.
Олег Руднов был близким другом Путина, руководителем петербургских СМИ. Он умер в 2015 году.
Издание "Проект" писало, что Руднов выполнял конфиденциальные задачи Путина - в частности, на его имя, по словам исследователей, приобретена недвижимость для близких к президенту людей, в том числе и матери Елизаветы Светланы Кривоногих.
Издание "Агентство" исследовало утечки из баз данных авиаперевозок и обнаружило, что "Елизавета Олеговна Руднова", у которой та же дата рождения, что и у Елизаветы Кривоногих, покупая билеты, указала тот же номер телефона, что у Кривоногих.
Журналисты выяснили, что этот номер зарегистрировали и другие пользователи - "Розова Елизавета Владимировна" и "Розова Луиза Владимировна".
Этот псевдоним абонент использовал и для заказа продуктов питания и покупок в интернет-магазинах.
Кроме того, "Елизавета Олеговна Руднова" с той же датой рождения, что и Кривоногих, пользовалась услугами клиники Helix.
В списках ее пациентов есть как "Елизавета Владимировна Руднова", так и "Елизавета Владимировна Розова".
То, что у Путина, возможно, есть еще одна тайная семья, обнаружило в 2020 году издание "Проект".
Согласно полученной в ходе расследования информации, Путин и его многолетняя подруга Светлана Кривоногих были близки в конце девяностых и в нулевых годах.
Кривоногих в 2003 году родила дочь Елизавету. В ее свидетельстве о рождении вписано отчество "Владимировна", а в графе "отец" стоит прочерк.
Бизнес-активы семьи Кривоногих "Проект" оценил примерно в 100 миллионов долларов.
На Светлану Кривоногих с 2023 года наложены санкции Великобритании и Канады.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!