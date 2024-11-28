ВИДЕО Фанаты ПAOKа устроили громкое шествие в Риге перед матчем Лиги Европы

Изначально фанаты ПAOKа собрались в центре города. Они скандировали лозунги и временно перекрыли движение транспорта.

Видео: Фанаты ПАОКа в Риге

После громкого пения колонна болельщиков направилась к стадиону "Даугава", где пройдет матч. Фанаты выкрикивали речевки, проходя по проезжей части.

Шествие прошло под наблюдением полиции.

Видео: Фанаты ПАОКа на пути к стадиону "Даугава"

Матч начнется на стадионе "Даугава" в 19:45. Трансляция игры будет доступна в текстовом режиме на порталах Apollo.lv и TVNET.lv.

Команда RFS ранее провела четыре матча в группе, в которых не смогла добиться победы. Они проиграли румынскому ФКСБ (1:4) и немецкому "Айнтрахту" (0:1), а также сыграли вничью с турецким "Галатасараем" (2:2) и бельгийским "Андерлехтом" (1:1).

ПАОК также испытывает трудности: команда потерпела поражения от "Галатасарая" (1:3), румынского ФКСБ (0:1) и английского "Манчестер Юнайтед" (0:2), а также сыграла вничью с чешской "Викторией Пльзень" (2:2).

На данный момент RFS занимает 31-е место в таблице с двумя очками, а ПАОК с одним очком находится на 33-й позиции среди 36 участников.