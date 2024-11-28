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ВИДЕО Фанаты ПAOKа устроили громкое шествие в Риге перед матчем Лиги Европы

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Греческие фанаты на перекрестке улиц Лачплеша и Кришьяна Барона
Греческие фанаты на перекрестке улиц Лачплеша и Кришьяна Барона Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Вечером 28 ноября на стадионе "Даугава" в Риге пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и греческим ПAOK из Салоник. Перед игрой улицы столицы заполнили болельщики греческой команды.

Изначально фанаты ПAOKа собрались в центре города. Они скандировали лозунги и временно перекрыли движение транспорта. 

Видео: Фанаты ПАОКа в Риге

После громкого пения колонна болельщиков направилась к стадиону "Даугава", где пройдет матч. Фанаты выкрикивали речевки, проходя по проезжей части.

Шествие прошло под наблюдением полиции.

Видео: Фанаты ПАОКа на пути к стадиону "Даугава"

Матч начнется на стадионе "Даугава" в 19:45. Трансляция игры будет доступна в текстовом режиме на порталах Apollo.lv и TVNET.lv.

Команда RFS ранее провела четыре матча в группе, в которых не смогла добиться победы. Они проиграли румынскому ФКСБ (1:4) и немецкому "Айнтрахту" (0:1), а также сыграли вничью с турецким "Галатасараем" (2:2) и бельгийским "Андерлехтом" (1:1).

ПАОК также испытывает трудности: команда потерпела поражения от "Галатасарая" (1:3), румынского ФКСБ (0:1) и английского "Манчестер Юнайтед" (0:2), а также сыграла вничью с чешской "Викторией Пльзень" (2:2).

На данный момент RFS  занимает 31-е место в таблице с двумя очками, а ПАОК с одним очком находится на 33-й позиции среди 36 участников.

Латвийский клуб RFS начал текущий сезон в Лиге чемпионов УЕФА. В первом квалификационном раунде команда разгромила "Ларн" из Северной Ирландии (7:0), но затем уступила норвежскому "Бодо/Глимт" (1:7). В квалификации Лиги Европы RFS обыграли андоррскую "Санта-Колому" (9:0) и победили кипрский АПОЭЛ в серии пенальти.

ПAOK стартовал в Лиге чемпионов, где переиграл боснийский "Борац" (4:2), но уступил шведскому "Мальме" (5:6). В плей-офф Лиги Европы команда одолела ирландский "Шэмрок Роверс" (6:0).

В рамках турнира RFS 12 декабря встретится с израильским "Маккаби" в Белграде. Затем команда примет на домашнем стадионе нидерландский "Аякс" 23 января и завершит выступления в Гамбурге игрой против киевского "Динамо" 30 января.

Формат Лиги Европы изменился: теперь команды играют с восемью разными соперниками. Лидеры турнирной таблицы выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, поборются в плей-офф. Остальные завершат участие в соревнованиях.

Финал турнира пройдет 25 мая в испанском Бильбао.

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