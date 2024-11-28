Латвийский футбольный клуб RFS уступил команде ПАОК из Салоник (Греция) в пятом туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.
Фото ⟩ Гол россиянина Фёдора Чалова помог ПАОКу победить RFS
Матч прошёл на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой греческой команды со счётом 2:0.
Уже на 2-й минуте болгарский футболист Кирил Десподов поразил ворота RFS, которые в этом матче защищал Фабрис Ондоа. На 59-й минуте россиянин Фёдор Чалов забил второй гол и установил окончательный счёт на табло. Гол стал для россиянина первым с 2019 года. В последний раз футболист забивал в еврокубках за ЦСКА в ворота "Лудогорца" пять лет назад.
Напомним, в первом туре RFS в Бухаресте уступил ФКСБ со счётом 1:4, во втором сенсационно отобрал очки у турецкого "Галатасарая" (1:1), затем проиграл на выезде "Айнтрахту" из Франкфурта со счётом (0:1) и сыграл вничью в Риге с бельгийским "Андерлехтом" (1:1). RFS набрал два очка в пяти играх и на данный момент находится на 35-й позиции в турнирной таблице.
Восемь лучших команд основного турнира обеспечивают себе места в 1/8 финала, обладатели 9-24-го мест сразятся в первом раунде турнира плей-офф, а для остальных команд сезон будет завершён. Этот формат проводится впервые в Лиге Европы, заменяя традиционный групповой турнир.
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Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 12 декабря на выезде против израильского "Маккаби", 23 января латвийскую команду ждёт домашний матч против "Аякса" (Нидерланды), а ещё неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".
Израильский и украинский клубы проведут домашние матчи за пределами своих стран.
Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.
Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.
Финал Лиги Европы сезона-2024/25 пройдёт 25 мая в испанском городе Бильбао.
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