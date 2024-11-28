Фото Гол россиянина Фёдора Чалова помог ПАОКу победить RFS

Матч прошёл на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой греческой команды со счётом 2:0.

Уже на 2-й минуте болгарский футболист Кирил Десподов поразил ворота RFS, которые в этом матче защищал Фабрис Ондоа. На 59-й минуте россиянин Фёдор Чалов забил второй гол и установил окончательный счёт на табло. Гол стал для россиянина первым с 2019 года. В последний раз футболист забивал в еврокубках за ЦСКА в ворота "Лудогорца" пять лет назад.

Напомним, в первом туре RFS в Бухаресте уступил ФКСБ со счётом 1:4, во втором сенсационно отобрал очки у турецкого "Галатасарая" (1:1), затем проиграл на выезде "Айнтрахту" из Франкфурта со счётом (0:1) и сыграл вничью в Риге с бельгийским "Андерлехтом" (1:1). RFS набрал два очка в пяти играх и на данный момент находится на 35-й позиции в турнирной таблице.

Standings provided by Sofascore