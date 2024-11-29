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Добро пожаловать в ад: жители Эстонии жалуются на начальников, контролирующих их походы в туалет

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Туалетная бумага. Иллюстративное фото
Туалетная бумага. Иллюстративное фото Фото: Margus Ansu

Если для большинства из нас посещение туалета в течение рабочего дня является обычным делом, то для некоторых работающих жителей Эстонии это огромная проблема, поскольку их начальник зорко следит и подсчитывает, кто, когда и как долго отлучался по нужде. А потом шлет своим подчиненным гневные письма, в которых отчитывает за слишком частое посещение туалета. А иногда даже грозится оштрафовать их за это, пишет Rus.Postimees.

Трудовая инспекция подтверждает, что, действительно, к ним периодически поступают и письма, и звонки от жителей Эстонии с подобными жалобами.

"Оказывается, в Эстонии до сих пор еще есть работодатели, которые очень серьезно относятся к спонтанным перерывам своих работников на туалет. Настолько серьезно, что они трясут перед "провинившимся" Законом о трудовом договоре и вопрошают: "Покажите, где тут написано, что вы можете сделать перерыв на туалет во время работы?! Я вам для этого предоставляю в течение дня 30-минутный перерыв!"" - описывает реальную ситуацию Трудовая инспекция в своей публикации в Facebook.

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