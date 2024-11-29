Добро пожаловать в ад: жители Эстонии жалуются на начальников, контролирующих их походы в туалет

"Оказывается, в Эстонии до сих пор еще есть работодатели, которые очень серьезно относятся к спонтанным перерывам своих работников на туалет. Настолько серьезно, что они трясут перед "провинившимся" Законом о трудовом договоре и вопрошают: "Покажите, где тут написано, что вы можете сделать перерыв на туалет во время работы?! Я вам для этого предоставляю в течение дня 30-минутный перерыв!"" - описывает реальную ситуацию Трудовая инспекция в своей публикации в Facebook.