Вечером в среду, 27 ноября, пограничники Вентспилсского управления Государственной пограничной охраны (ГПО) спасли человека, упавшего в воду с палубы грузового судна, сообщили агентству LETA в ГПО.
Пограничники спасли тонущего в канале Вентспилсского порта мужчину
Выполняя свои прямые обязанности, сотрудники ГПО в Вентспилсском порту, недалеко от своего корабля, услышали крики о помощи. Пограничники немедленно начали поисково-спасательные работы на моторной лодке, в результате упавший в воду человек был спасен.
Учитывая признаки охлаждения организма, пограничники доставили пострадавшего на судно ГПО, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем человек был передан в Службу неотложной медицинской помощи, которая доставила его в больницу.
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