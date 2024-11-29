Пограничники спасли тонущего в канале Вентспилсского порта мужчину

Выполняя свои прямые обязанности, сотрудники ГПО в Вентспилсском порту, недалеко от своего корабля, услышали крики о помощи. Пограничники немедленно начали поисково-спасательные работы на моторной лодке, в результате упавший в воду человек был спасен.

Учитывая признаки охлаждения организма, пограничники доставили пострадавшего на судно ГПО, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем человек был передан в Службу неотложной медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

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