Легко ли несовершеннолетним детям покупать наркотики? И какие из доступных в Латвии наркотиков "вставляют" лучше всего? Чтобы проверить это, я решил провести эксперимент. То есть - два 13-летних сели за приложение Telegram, чтобы сделать заказы, а затем проверить, какие из наркотиков самые крутые. Ты не поверишь, что случилось дальше!

Ну ладно, на самом деле ничего подобного не произошло. Но я решил провести другой эксперимент - насколько сложно взрослому мужчине соблазнить несовершеннолетних детей. Нашел двух мужчин около пятидесяти, которые согласились создать в соцсетях фейковые профили, чтобы переписываться с малолетними детьми и пытаться договориться с ними о встрече в каком-нибудь как можно менее людном месте.

Черт, глупая идея эксперимента, простите. Следующий эксперимент - как бдительно полиция реагирует на молодых людей, которые рисуют баллончиками с краской на чужой недвижимости. Итак, берем группу несовершеннолетних молодых людей, покупаем для них баллончики с краской, а потом в ночное время ездим по городу, вместе окрашивая стены в разных районах Риги. А потом наблюдаем, как быстро полиция их поймает. Сейчас идет пятый месяц эксперимента, разрисована половина города, но до сих пор никакой реакции, поэтому мы планируем остановить эксперимент.

Нет, как-то до сих пор звучит не очень хорошо. Итак, гораздо лучшая идея эксперимента - достаточно ли дорожная полиция следит за порядком на дорогах и не позволяет по ним на автомобилях передвигаться несовершеннолетним людям. Берем 13-летнего, сажаем его за руль с поддельным водительским удостоверением. Он ездит по Риге, превышая скорость и не соблюдая сигналы светофоров. Если не поймают - эксперимент продолжается под воздействием алкогольных или наркотических веществ.