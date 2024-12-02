Как гласит немецкая поговорка, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. В начале ноября, наверное, многие в Германии так подумали, наблюдая за падением самого непопулярного правительства в новейшей истории Германии, которым руководил самый непопулярный канцлер. Хотя в начавшихся затем ожесточенных политических склоках не были ничего желательного, это все же было лучше, чем продолжение прежнего.

Выборы, намеченные на февраль, дают Германии важный шанс улучшить положение. Судя по опросам, Фридрих Мерц, лидер правоцентристской партии Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС), станет следующим канцлером, возглавив либо "большую коалицию" с СДПГ, либо несколько более сложную трехпартийную коалицию.

В любом случае это будет центристское правительство, а экстремистские партии правого и левого фланга окажутся в оппозиции.

Мерц, скорее всего, продемонстрирует лидерские качестве там, где этого не смог сделать Шольц, и он назначит более опытных и прагматичных министров, тем самым избежав тех законодательных провалов, которые снижали поддержку предыдущей коалиции. Но чтобы вывести Германию из нынешнего глубокого структурного кризиса (особенно сегодня, когда геополитическая среда столь турбулентна), ему надо будет сосредоточиться на четырех ключевых направлениях.