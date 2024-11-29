Какими способами мошенники продолжают выманивать деньги у жителей?

11 ноября жительница Лиепаи обратилась в Государственную полицию с заявлением о том, что в период с 4 по 8 ноября с ней по телефону связывались несколько человек, утверждавших, что они сотрудники различных учреждений. В результате мошенники обманом завладели 21 700 евро.

На следующий день поступило заявление от жительницы Калнциемса, которая сообщила о краже 20 000 евро. В этот раз преступники представились сотрудниками Tele2 и SEB банка. Пострадавшая передала банковскую карту курьеру, которого прислали мошенники.

В последнее время все чаще мошенники обращаются к людям в интернете, например, через платформу Telegram, предлагая работу, связанную с получением и передачей посылок. Таким образом людей вовлекают в противоправные действия - перемещение украденных средств.

Это обычно выражается в том, что такие лица приезжают к жертвам телефонных мошенников, забирают их деньги и банковские карты, а затем передают их дальше.

В период с 25 по 29 ноября Государственная полиция задержала 10 денежных "мулов", связанных с мошенничествами. Все задержанные - граждане Латвии, среди них есть несовершеннолетние. Им грозит уголовная ответственность за участие в мошенничестве.

Государственная полиция настоятельно предупреждает: не принимайте подозрительные предложения о работе от неизвестных работодателей!

Также полиция призывает граждан помнить, что ни в коем случае нельзя раскрывать посторонним лицам данные для доступа к банковским счетам или другую конфиденциальную информацию.

Нельзя устанавливать на свои компьютеры программное обеспечение по запросу незнакомцев, а также передавать наличные деньги и банковские карты соучастникам мошенников.

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