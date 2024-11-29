Активность телефонных мошенников сейчас находится на высоком уровне. Полиция отмечает тревожную тенденцию: преступники все чаще ищут в интернете людей, которые за вознаграждение готовы получать посылки и передавать их дальше. На самом деле эти соискатели вовлекаются в совершение преступлений - они получают украденные деньги наличными от жертв телефонного мошенничества, а иногда и банковские карты пострадавших. На этой неделе Государственная полиция задержала в общей сложности десять таких "денежных мулов", которым теперь грозит уголовная ответственность.
Какими способами мошенники продолжают выманивать деньги у жителей?
Преступники звонят жителям и выдают себя за работников Smart-ID, банков, мобильных операторов и полицейских.
Жителям сообщают, что с их банковскими счетами происходят незаконные действия. В других случаях мошенники лгут, что они из полиции, а в дорожно-транспортном происшествии участвовал родственник.
Чтобы не возбуждать уголовное дело против близкого человека, мошенники требуют наличные, которые просят передать курьеру или присланному ими "денежному мулу". Мошенники психологически воздействуют на жертв - они угрожают, торопят и даже плачут в трубку, чтобы расстроить собеседника и создать у него убеждение, что плачущий человек - их родственник.
В ноябре этого года было зарегистрировано одиннадцать случаев, когда телефонные мошенники аналогичным образом обманули жителей на сумму 10 тысяч евро и более.
Например, 19 ноября этого года мошенник позвонил женщине в Риге и представился "начальником следственного комитета". Самозванец сообщил, что дочь собеседницы выбежала на дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего пострадала еще одна женщина, управлявшая автомобилем.
Во время разговора преступники сделали вид, что передали трубку якобы дочери потерпевшей. Затем женщине сообщили, что для прекращения возбужденного уголовного дела требуется 40 000 евро. Потерпевшая назвала свой адрес, после чего соучастник мошенников несколько раз приезжал к ней за наличными, всего получив 23 500 евро.
11 ноября жительница Лиепаи обратилась в Государственную полицию с заявлением о том, что в период с 4 по 8 ноября с ней по телефону связывались несколько человек, утверждавших, что они сотрудники различных учреждений. В результате мошенники обманом завладели 21 700 евро.
На следующий день поступило заявление от жительницы Калнциемса, которая сообщила о краже 20 000 евро. В этот раз преступники представились сотрудниками Tele2 и SEB банка. Пострадавшая передала банковскую карту курьеру, которого прислали мошенники.
В последнее время все чаще мошенники обращаются к людям в интернете, например, через платформу Telegram, предлагая работу, связанную с получением и передачей посылок. Таким образом людей вовлекают в противоправные действия - перемещение украденных средств.
Это обычно выражается в том, что такие лица приезжают к жертвам телефонных мошенников, забирают их деньги и банковские карты, а затем передают их дальше.
В период с 25 по 29 ноября Государственная полиция задержала 10 денежных "мулов", связанных с мошенничествами. Все задержанные - граждане Латвии, среди них есть несовершеннолетние. Им грозит уголовная ответственность за участие в мошенничестве.
Государственная полиция настоятельно предупреждает: не принимайте подозрительные предложения о работе от неизвестных работодателей!
Также полиция призывает граждан помнить, что ни в коем случае нельзя раскрывать посторонним лицам данные для доступа к банковским счетам или другую конфиденциальную информацию.
Нельзя устанавливать на свои компьютеры программное обеспечение по запросу незнакомцев, а также передавать наличные деньги и банковские карты соучастникам мошенников.
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