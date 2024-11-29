Вечером 21 ноября семья из Эстонии, отправившаяся в давно запланированную поездку в Барселону (Испания), застряла во Франции в снежной буре. "Мы сидели в машине в пальто и варежках" - написал отец семейства Энно, который рассказал, что им не удалось получить помощь от посольства Эстонии во Франции, сообщает издание Elu24.

"Нашей целью было добраться до одного из забронированных нами отелей во Франции, но нам не удалось туда попасть. Всю ночь работал двигатель, чтобы мы не замерзли..." - поделился 22 ноября Энно из района Пельву во Франции. Он и его семья застряли в снежной буре на 14 часов.

Энно рассказал, что вечером в четверг их семья застряла на дороге в небольшом городке во Франции.