Главой Фонда общественной интеграции выбрана бывшая сотрудница Госконтроля Калване

Прежним местом работы Калване был Госконтроль, где она с 2016 года была членом совета и возглавляла первый ревизионный департамент.

До этого Калване руководила Государственным агентством занятости (NVA) и была директором департамента услуг NVA, еще раньше - заместителем директора департамента структурных фондов Европейского союза в Министерстве благосостояния.

До работы в министерстве Калване работала в Государственном агентстве социального страхования, где сначала руководила Огрским филиалом, а позже стала заместителем генерального директора.

Калване получила степень магистра по управлению обществом и профессиональную степень магистра по экономике в Латвийском университете.

С 2019 года пост директора секретариата ФОИ занимает Зайга Пуце, и конкурс был объявлен с истечением срока ее полномочий. Пуце решила не баллторироваться на еще один срок в руководстве ФОИ.

Она была утверждена в должности в то время, когда партия "Для развития Латвии", в которой состоит муж Пуце, Юрис Пуце, входила в правящую коалицию, а потому тогда прозвучали замечания о возможном политическом влиянии на конкурс.

В законе о ФОИ сказано, что срок полномочий директора секретариата ФОИ составляет пять лет. Закон не предусматривает продления срока, поэтому после окончания должностных полномочий проводится новый конкурс.

Директору секретариата ФОИ причитается месячная зарплата в размере 5300 евро до уплаты налогов.

Новый директор секретариата ФОИ начнет работу с декабря 2024 года.

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