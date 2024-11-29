21 декабря Тайсон Фьюри попытается взять реванш у Александра Усика и вернуть себе чемпионские пояса. Два боксера сидели друг напротив друга и вместе смотрели первый бой.
Видео ⟩ Боец должен упасть на пол: Фьюри критикует решение рефери в бою с Усиком
19 мая 2024 года лицо украинского спорта Усик победил непобедимого тогда Тайсона Фьюри. Он объединил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. После боя Фьюри не скрывал своего недовольства результатом: "Я считаю, что выиграл этот бой. Он был лучше в некоторых раундах, а я был лучше в большинстве из них".
Британский боксер даже упомянул, что Усик победил благодаря симпатиям, которые он приобрел на украинской войне. В последующие месяцы Фьюри продолжал подвергать сомнению результат и другими способами проявлять неуважение к сопернику.
Однако в выпуске программы Face Off на канале TNT Sports Boxing от 22 ноября Фьюри был необычайно спокоен и уважителен. Британский боксер наблюдал за первым поединком между ними вместе с Усиком.
Фьюри признался, что чувствовал себя хорошо в начале боя. По словам британского боксера, это был чрезвычайно захватывающий поединок. На этот раз Фьюри даже не пытался отрицать победу Усика.
"Я доволен первым боем. Это был хороший поединок. Он получил решение судей - фантастика. Я глубоко верю в Бога. Поэтому я верю, что у Бога есть план для каждого, и в этот раз он заключался в том, чтобы Усик выиграл этот бой. Он сделал это, так что снимаю перед ним шляпу".
Самый яркий момент в первом бою между Фьюри и Усиком случился в девятом раунде.
После нескольких точных ударов британский боксер был явно ошеломлен и мог удержаться на ногах, только опираясь на канаты. Однако прежде чем Усик успел повалить противника на землю, рефери остановил бой и начал считать до десяти. Это дало Фьюри шанс восстановиться и завершить оставшиеся три раунда.
После боя многие говорили о том, что рефери не должен был вмешиваться, ведь у Усика была возможность нокаутировать соперника. Фьюри также рассказал, что был недоволен вмешательством рефери.
"Это бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе - абсолютный - бойцу нужно хотя бы упасть на пол. Такому бойцу, как я, который много раз оказывался в нокдауне, но потом вставал на ноги, нужно дать хотя бы один шанс", - сказал Фьюри.
Фьюри считает, что ему не нужно ничего менять в своем стиле. Британский боксер доволен своим выступлением в первом бою и собирается повторить его во втором.
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