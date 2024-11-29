Видео Боец должен упасть на пол: Фьюри критикует решение рефери в бою с Усиком

19 мая 2024 года лицо украинского спорта Усик победил непобедимого тогда Тайсона Фьюри. Он объединил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. После боя Фьюри не скрывал своего недовольства результатом: "Я считаю, что выиграл этот бой. Он был лучше в некоторых раундах, а я был лучше в большинстве из них".

Британский боксер даже упомянул, что Усик победил благодаря симпатиям, которые он приобрел на украинской войне. В последующие месяцы Фьюри продолжал подвергать сомнению результат и другими способами проявлять неуважение к сопернику.

Однако в выпуске программы Face Off на канале TNT Sports Boxing от 22 ноября Фьюри был необычайно спокоен и уважителен. Британский боксер наблюдал за первым поединком между ними вместе с Усиком.

Фьюри признался, что чувствовал себя хорошо в начале боя. По словам британского боксера, это был чрезвычайно захватывающий поединок. На этот раз Фьюри даже не пытался отрицать победу Усика.