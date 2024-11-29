В Литве трое сотрудников китайской дипмиссии признаны нежелательными лицами

Министерство иностранных дел Литвы сообщило в пятницу, 29 ноября, что три представителя Китая совершили действия, которые нарушают Венскую конвенцию, регулирующую дипломатическую работу, международные принципы и практику, а также литовские законы.

В пятницу Литва проинформировала Китай о своем решении и вручила Пекину дипломатическую ноту.

Представителя Китая, признанные нежелательными лицами, должны покинуть Литву в течение недели.

В МИД заявили, что Литва начала конструктивный диалог с целью урегулирования двусторонних отношений по взаимному согласию.

Пекин понизил уровень дипломатических отношений с Вильнюсом после открытия тайваньского представительства в Вильнюсе в 2021 году. В сентябре планируется открыть литовское торговое представительство в Тайбэе (Тайвань).

В ответ на решение Литвы разрешить использовать в названии представительства слово "Тайвань" Китай оказал на страну экономическое и дипломатическое давление, так как стремится предотвратить любые попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира в названиях таких представительств обычно используют название столицы Тайваня - "Тайбэй", что соответствует политике "единого Китая", проводимой Пекином, которая не признает Тайвань отдельной страной.

После открытия представительства Китай ввел торговые ограничения против Литвы, в связи с чем Европейский Союз обратился с жалобой на Китай во Всемирную торговую организацию.

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