Латвийский защитник Увис Янис Балинскис в пятницу отметился результативной передачей в победном матче НХЛ. Победе своей команды поспособствовал и голкипер Элвис Мерзликин, в свою очередь нападающие Теодор Блюгер и Земгус Гиргенсонс одержали победу в овертаймах.
Видео ⟩ НХЛ: Мерзликин отметился дракой, Балинскис - голевой передачей
Представляемый Балинскисом клуб "Флорида Пантерз" в гостях со счетом 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)"Каролина Харрикейнз".
Балинскис провел на льду 12 минут и 50 секунд, один раз бросил по воротам, дважды потерял шайбу, блокировал один бросок и набрал коэффициент полезности +1. В этом мезоне Балинскис в 24 матчах отметился семью результативными передачами и набрал негативный коэффициент полезности -7.
За богатые на события первые 12 минут матча команды забросили четыре шайбы. Сначала Еспер Боквист сделал счет 1:0 в пользу гостей, а затем Сет Джарвис сравнял счет в большинстве после удаления Балинскиса. Примерно в середине периода Сэм Райнхарт и Картер Верхеге сделали счет 3:1 в пользу "Пантер".
Во втором периоде Шон Уокер и Эрик Робинсон сделали счет 3:3, но Энтони Джон Грир вернул гостям преимущество на пятой минуте третьего периода после того, как Балинскис получил шайбу у борта. В середине периода Антон Лунделль довел счет 5:3, а за семь секунд до конца периода Сэм Беннетт отправил шайбу в пустые ворота.
GREER GIVES US THE LEAD! pic.twitter.com/uPfU488hyu— Florida Panthers (@FlaPanthers) November 29, 2024
"Пантеры" с 29 очками в 24 матчах занимают четвертое место в Восточной конференции, а "Харрикейнз" с 33 очками в 22 играх находятся на две позиции выше.
В свою очередь представляемый Мерзликиным "Коламбус Блю Джекетс" дома со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) обыграл "Калгари Флеймз".
Мерзликин отразил 27 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча. Латвийский вратарь также поучаствовал в драке с Маккензи Уигером, оставив команду на две минуты в меньшинстве.
ELVIS MERZLIKINS THROWS SOME PUNCHES AT MACKENZIE WEEGAR! 😱 pic.twitter.com/w5W0pvxq8b— Sportsnet (@Sportsnet) November 29, 2024
В рядах победителей двумя голами отметился Эдам Фантилли.
"Блю Джекетс" с 23 очками в 22 матчах занимают 11-е место в Восточной конференции, тогда как "Флеймз" с 28 очками в 24 дуэлях - пятые на Западе.
В свою очередь "Ванкувер Кэнакс" Блюгера с вратарем Артуром Шилов в резерве в гостях со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в овертайме обыграл "Баффало Сейбрз"
Блюгер провел на льду 14 минут и 26 секунд, один раз бросил по воротам, совершил две потери, перехватил одну передачу, блокировал один бросок, выиграл два из семи вбрасываний и заработал нейтральный коэффициент полезности.
В рядах "Ванкувера" два гола, в том числе победный, забил Конор Гарланд, на счету которого также одна результативная передача, а у соперников дважды отметился Диллон Коллинс.
"Кэнакс" с 27 очками в 22 матчах занимают шестое место в Западной конференции, тогда как "Сейбрз" с 24 очками в 23 играх - десятые на Востоке.
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", за который выступает Земгус Гиргенсонс, также одержал победу в овертайме, обыграв в гостях со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) "Нэшвилл Предаторз". Победную шайбу забросил Брейден Пойнт.
Гиргенсонс отыграл 14 минут и 42 секунды, применил пять силовых приемов, совершил три потери, перехватил одну передачу и завершил матч с коэффициентом полезности -1.
"Лайтнинг" с 26 очками в 22 матчах - шестые в Восточной конференции, в свою очередь "Предаторз" с 19 очками в 24 матчах занимают предпоследнее, 15-е место на Западе.
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