Видео НХЛ: Мерзликин отметился дракой, Балинскис - голевой передачей

"Пантеры" с 29 очками в 24 матчах занимают четвертое место в Восточной конференции, а "Харрикейнз" с 33 очками в 22 играх находятся на две позиции выше.

В свою очередь представляемый Мерзликиным "Коламбус Блю Джекетс" дома со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) обыграл "Калгари Флеймз".

Мерзликин отразил 27 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча. Латвийский вратарь также поучаствовал в драке с Маккензи Уигером, оставив команду на две минуты в меньшинстве.

ELVIS MERZLIKINS THROWS SOME PUNCHES AT MACKENZIE WEEGAR! 😱 pic.twitter.com/w5W0pvxq8b — Sportsnet (@Sportsnet) November 29, 2024

В рядах победителей двумя голами отметился Эдам Фантилли.

"Блю Джекетс" с 23 очками в 22 матчах занимают 11-е место в Восточной конференции, тогда как "Флеймз" с 28 очками в 24 дуэлях - пятые на Западе.

В свою очередь "Ванкувер Кэнакс" Блюгера с вратарем Артуром Шилов в резерве в гостях со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в овертайме обыграл "Баффало Сейбрз"

Блюгер провел на льду 14 минут и 26 секунд, один раз бросил по воротам, совершил две потери, перехватил одну передачу, блокировал один бросок, выиграл два из семи вбрасываний и заработал нейтральный коэффициент полезности.

В рядах "Ванкувера" два гола, в том числе победный, забил Конор Гарланд, на счету которого также одна результативная передача, а у соперников дважды отметился Диллон Коллинс.

"Кэнакс" с 27 очками в 22 матчах занимают шестое место в Западной конференции, тогда как "Сейбрз" с 24 очками в 23 играх - десятые на Востоке.

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", за который выступает Земгус Гиргенсонс, также одержал победу в овертайме, обыграв в гостях со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) "Нэшвилл Предаторз". Победную шайбу забросил Брейден Пойнт.

Гиргенсонс отыграл 14 минут и 42 секунды, применил пять силовых приемов, совершил три потери, перехватил одну передачу и завершил матч с коэффициентом полезности -1.

"Лайтнинг" с 26 очками в 22 матчах - шестые в Восточной конференции, в свою очередь "Предаторз" с 19 очками в 24 матчах занимают предпоследнее, 15-е место на Западе.

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