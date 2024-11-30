Робежниеце/Богданова завоевали бронзу на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Дуэт Робежниеце/Богданова в первом заезде финишировал за 47,687 секунды и улучшил рекорд трассы, однако затем два дуэта показали результат еще лучше, и в итоге латышки в первом заезде остались на третьем месте.

Лидерами первого заезда стали американки Шевонна Челси Форган/София Керкби, показавшие результат 47,406 секунды, от них на 0,039 секунды отстали немки Джессика Дегенхардт/Шайенн Розенталь.

Робежниеце/Богданова уступили американкам 0,281 секунды, а Упите/Калума - 0,364 секунды, что дало им пятое место.

Во втором заезде лидеры первого заезда Форган/Керкби сохранили преимущество и, пройдя в сумме трассу за минуту и 34,929 секунды, заняли первое место. 0,017 секунды им проиграли Дегенхардт/Розенталь, которая показали лучший результат во втором заезде (47,501 секунды), но в сумме сохранили второе место.

Во втором заезде оба латвийских дуэта показали одинаковое время - 47,732 секунды. По сумме заездов Робежниеце/Богданова отстали от победительниц на 0,490 секунды и стали третьими, а Упита/Калума были медленнее на 0,573 секунды и заняли четвертое место в конкуренции десяти дуэтов.

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