Фото Самый длинный в Латвии! Открыт мурал Брасского моста

Настенная роспись на опорных стенах моста со стороны Брасы и Чиекуркалнса обогатит городскую среду района, снизит возникновение стихийных граффити, а также наладит сотрудничество с местной общиной и актуализирует культурные ценности района, активность жителей и местные легенды.

Площадь стены, расположенной со стороны Чиекуркалнса, где сделали настенную роспись, составляет около 150 квадратных метров.

Напротив детской площадки создана картина, которая через иллюстрации обыгрывает различные характерные для района и знаковые события в понятном для детей виде. В отдельной части мурала проиллюстрированы стихотворение Клавса Элсберга "Речь берега", отсылка на исторический ипподром и конюшни.

Решение покрыть рисунком серую бетонную стену длиной в 160 метров приняли местные жители. Идея заключалась в том, чтобы с помощью мурала рассказать о районе, в котором находится мост. Художников было пятеро, и они поделились, что подробно опрашивали население, чтобы выбрать темы, окторые будут отражены в рисунках.

"Я разговаривал с местными людьми месяц-полтора. Они мне говорили о каких-то легендах, пересказах или фактах. И тогда мы, пять художников, каждый получили задание. Что изобразить, кому по какому стилю больше подходит", - сообщил художник Дайнис Руденс.

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