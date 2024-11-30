Последний день осени подходит к концу - в Риге зажглись рождественские елки, жители Грузии борются за будущее своей страны, а Германия продолжает расследовать подрыв "Северных потоков". Об этих и других новостях читайте подробнее в ежедневной подборке новостей на портале RUS TVNET.
Главное за 30 ноября ⟩ Зажжение новогодних елок, протесты в Грузии и безвизовый въезд в Китай
Новости Латвии:
В субботу, 30 ноября, в Риге были зажжены главные рождественские елки столицы, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств решило, что ОСТА нужно покупать и для того транспорта, которое стоит в гараже, так как оно, похоже, может причинить кому-то вред, сообщает передача Zebra.
В Сигулде на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар - после того, как загорелся один из передвижных трейлеров, в котором находился человек, пламя перекинулось на соседний кемпер и припаркованный рядом автомобиль, сообщает передача Degpunktā.
Государственная полиция просит помощи населения в поисках двух подростков из Юрмалы, сообщили агентству LETA в полиции. Один из подростков найден, поиски второго продолжаются.
55 сотрудникам канцелярии президента Эдгара Ринкевича выплачены премии и денежные вознаграждения на сумму 110 653 евро, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
За рубежом:
Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что установила личности двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков", о чем раньше сообщали немецкие СМИ.
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) успешно атаковали три российских радара в оккупированном Крыму, сообщает "Укринформ".
В Тбилиси в пятницу вечером и ночью продолжились протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Сообщается, что второй день подряд произошли стычки с полицией и жесткие задержания, полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и, как сообщают СМИ, и слезоточивый газ.
Сирийские повстанцы-джихадисты и их союзники, поддерживаемые Турцией, которые в пятницу впервые с 2016 года вошли в Алеппо, уже контролируют большую часть города, сообщила в субботу неправительственная организация Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), пишет AFP.
Соблюдая отдельные условия, граждане Латвии с сегодняшнего дня до 23:59 31 декабря 2025 года по пекинскому времени смогут въехать в Китай без визы, сообщили агентству LETA в посольстве Китая в Латвии.
Интересное чтиво:
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