Главное за 30 ноября Зажжение новогодних елок, протесты в Грузии и безвизовый въезд в Китай

В Тбилиси в пятницу вечером и ночью продолжились протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Сообщается, что второй день подряд произошли стычки с полицией и жесткие задержания, полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и, как сообщают СМИ, и слезоточивый газ.

Сирийские повстанцы-джихадисты и их союзники, поддерживаемые Турцией, которые в пятницу впервые с 2016 года вошли в Алеппо, уже контролируют большую часть города, сообщила в субботу неправительственная организация Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), пишет AFP.

Соблюдая отдельные условия, граждане Латвии с сегодняшнего дня до 23:59 31 декабря 2025 года по пекинскому времени смогут въехать в Китай без визы, сообщили агентству LETA в посольстве Китая в Латвии.

Интересное чтиво:

Несмотря на то, что согласно законодательству Латвийской Республики в трудовой стаж нужно включать и время, когда родитель находится в отпуске по уходу за ребенком, не одна женщина пережила неприятный сюрприз, посмотрев информацию о своей пенсии на сайте Государственной службы социального страхования (VSAA). Оказалось, что у некоторых появились "бреши" в трудовом стаже за период с 1991 по 1996 год. TVNET+ поясняет, как и куда пропал трудовой стаж за отпуск по уходу за ребенком, который теоретически полагается каждой матери.